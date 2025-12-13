Sara Di Vaira gela Fabio Canino dopo la bocciatura a Paolo Belli: “Penso di capire più di te”

La semifinale di Ballando con le stelle si trasforma in un campo di battaglia tra giuria e tribuna del popolo. Al centro dello scontro, l'esibizione di Paolo Belli e un confronto che mette in discussione chi abbia davvero l'autorità per giudicare la danza.

La bocciatura che scatena la protesta

Fabio Canino non usa mezzi termini. Quando arriva il momento di commentare l'esibizione di Paolo Belli, il giurato va dritto al punto: "La storia tua è fondamentale per il percorso che hai fatto. Da dove vieni e dove sei arrivato, detto questo l'imbuto è stretto. Al di là dell'entusiasmo, perché sei a Ballando da sempre, ma bisogna essere più onesti e dire che effettivamente non è un'esibizione da semifinale".

Parole che riconoscono il percorso ma tracciano una linea netta: in semifinale serve altro. La reazione del pubblico in studio è immediata e rumorosa, una protesta che non lascia dubbi sul dissenso rispetto al giudizio appena espresso.

L'intervento della tribuna del popolo

Canino, di fronte alla contestazione, tira in ballo Rossella Erra. Ma a raccogliere la provocazione non è lei. A rispondere è Sara Di Vaira, presentata come "la più tecnica" del terzetto della tribuna del popolo. E la sua posizione è inequivocabile: "Io non sono d'accordo".

Lo scontro sulla competenza

La replica di Canino arriva secca, con un tono che suona come una minaccia ironica: "Avviseremo la stampa". Una risposta muscolare che tradisce il fastidio per essere contraddetto pubblicamente, soprattutto da chi siede dalla parte del pubblico e non della giuria ufficiale. Ma Sara Di Vaira non arretra. La sua conclusione è gelida e tagliente come una lama: "Penso di capire un po' più di te, e penso che Paolo Belli ha fatto bene".

Non è solo una difesa dell'esibizione di Belli. È una rivendicazione di competenza, un'affermazione diretta che mette in discussione l'autorità tecnica di Canino. La Di Vaira, ballerina professionista con anni di esperienza nel programma, sta dicendo chiaramente che il suo giudizio tecnico vale più di quello del giurato.

Un conflitto che va oltre la singola esibizione

Lo scontro racconta una tensione più profonda che attraversa questa edizione di Ballando con le stelle: il confine sempre più sfumato tra giuria ufficiale e tribuna del popolo, tra chi ha il potere formale di giudicare e chi rappresenta il punto di vista del pubblico. Quando quest'ultimo si chiama Sara Di Vaira e vanta credenziali tecniche solide quanto quelle di chi siede dall'altra parte, il conflitto diventa inevitabile. "Sono ancora più convinta che Paolo non fa nessun tipo di pausa, i passi li fa tutti a tempo. Se si parla di percorso tecnico, è questo. Il ballo c'è" é la conclusione di Sara Di Vaira.