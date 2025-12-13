Selvaggia Lucarelli demolisce Paolo Belli: “Ti sei dursizzato, che rosicone”

La semifinale di Ballando con le stelle si trasforma in un ring dove Paolo Belli finisce sotto il fuoco incrociato della giuria. Dopo la bocciatura senza appello di Fabio Canino, che ha causato lo scontro con Sara Di Vaira, c'è stato anche il momento tra Selvaggia Lucarelli e lo stesso Paolo Belli.

"Non vi ho dato il gossip"

Paolo Belli prova a difendersi con Selvaggia Lucarelli ma la strategia scelta si rivela un boomerang. "Io sono una persona che se volevate il gossip o altro, non sono capace. Sono venuto qua per ballare", dice il musicista, come se i giudizi negativi fossero riconducibili a questioni extrasportive e non alla sua esibizione.

La replica di Selvaggia Lucarelli è una demolizione. "Madonna ma chi sei Barbara D'Urso? Ti sei dursizzato", attacca la giurata con un paragone al vetriolo. "Se uno dice che sei rientrato nella tua comfort zone e dice che hai fatto qualcosa di sciapo, tu dici che la butta nel gossip? Perché devi svilire un giudizio?".

La frase incomprensibile per Selvaggia

Paolo Belli tenta un'altra strada, ma il risultato è ancora peggiore: "Io penso che la mia vita abbia un motivo". Una frase che lascia tutti spiazzati, un'affermazione così vaga da suonare come un non sequitur totale rispetto alla discussione in corso. Selvaggia non lascia passare nemmeno questo: "Ma che stai a dì Paolo?", replica durissima. "Abbiamo parlato tutti di ballo. Mamma mia che rosicone". La chiusura è netta, senza appello. Belli viene bollato come incapace di accettare le critiche, uno che rosica invece di confrontarsi sul merito della sua esibizione. Poi, però, scopriamo che Paolo Belli voleva prendere l'occasione per lanciare la campagna di Telethon, ma il succo del discorso resta. Paolo Belli non è apparso capace, questa volta, di accettare le critiche, nonostante si sia impegnato molto in questa edizione.