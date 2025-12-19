L’appello di Paolo Belli: “Ho la febbre a 39, niente prove generali. Ma domani sarò a Ballando per entrare in finale”

A poche ore dalla finale di Ballando con le stelle non mancano gli inconvenienti. Paolo Belli, infatti, è comparso sul suo profilo Instagram con un video in cui racconta ai suoi followers di avere la febbre molto alta, ma non sarà questo il motivo per non partecipare alla finale dello show di Rai1, dove lui potrebbe contendersi anche la vittoria con gli altri concorrenti.

Paolo Belli: "Ho la febbre, ma ce la metto tutta"

Paolo Belli non si arrende, lo dice con la voce un po' roca per la tosse e per la febbre a 39 che lo sta debilitando da qualche giorno, proprio ad un passo dalla finale di Ballando con le stelle, dopo un percorso incredibile nel programma di Milly Carlucci dove si è speso come non mai. Per recuperare le forze e non peggiorare la situazione ha quindi deciso di saltare le prove:

Ciao a tutti, come vi dicevo stamattina, anche se magari mi avete visto poco fa su Rai1 a Telethon, non ho una bellissima cera, adesso avrei dovuto fare le prove generali con Anastasia, ma non voglio metterla in condizione di avere anche lei dei problemi, quindi non proviamo.

Il musicista, però, non ha alcuna intenzione di non prendere parte alla gara di domani sera e, anzi, rivolge un appello ai suoi fan che in questi mesi lo hanno supportato votandolo. Nella serata di sabato 20 dicembre, Belli si giocherà lo spareggio con altre due coppie, a seguito del quale potrebbe davvero entrare in finale e concorrere per il titolo di vincitore. È per questa ragione che in conclusione del video, chiede l'appoggio di chi lo segue: