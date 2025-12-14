Paolo Belli fa mea culpa dopo lo screzio con Lucarelli a Ballando: “Avrei dovuto stare zitto”

Paolo Belli è tornato a parlare della polemica nata durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove è in gara insieme alla ballerina Anastasia Kuzmina. L’artista ha ammesso di aver reagito in maniera troppo impulsiva durante la replica alla giuria, in particolare a Selvaggia Lucarelli, spiegando che il suo intento era solo difendere il lavoro della partner.

Le parole di Paolo Belli

Ospite a Da noi… a ruota libera su Rai1, l'artista ha commentato quanto accaduto durante la semifinale dopo la sua esibizione: "Ascolto sempre gli altri e li rispetto, ma ieri ho sbagliato a rispondere e mi è dispiaciuto", ha confessato, aggiungendo che forse sarebbe stato meglio non replicare: "Il nostro compito era imparare a ballare, non fare le prese. Quando mi è stato detto che ero tornato nella mia comfort zone… avrei dovuto stare zitto".

Non solo ballo: durante l’intervista, spazio anche alla musica, compagna di vita quanto l’amore. Belli ha raccontato i primi approcci allo strumento fin da bambino, tra pianoforte e il fagotto, strumento che ha segnato il suo percorso artistico. Un cammino costellato di note, scelte condivise e affetti, sempre con la moglie Deanna al suo fianco.

Il botta e risposta con Lucarelli

Durante la semifinale di Ballando, Paolo Belli si era trovato al centro di un acceso confronto con Lucarelli. Il musicista, dopo aver ricevuto giudizi critici sulla sua esibizione, aveva provato a difendersi sostenendo che il suo intento non fosse polemico ma semplicemente legato alla performance: "Io sono una persona che se volevate il gossip o altro, non sono capace. Sono venuto qua per ballare". La replica di Lucarelli non si era fatta attendere. La giurata aveva definito la reazione come eccessiva e fuori luogo. Secondo lei , il cantante avrebbe frainteso un giudizio tecnico sulla sua esibizione come un attacco personale, invece di confrontarsi sul merito della questione.