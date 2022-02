Sanremo e GF Vip, Barù: “A Noemi devono tagliare le corde vocali”, la risposta della cantante Le canzoni di Sanremo sono arrivate anche al Grande Fratello Vip, ma i concorrenti sembrano non gradire. In particolare Barù, che non ha gradito Noemi e lo ha detto in modo chiaro. Ma la cantante ha risposto sui social, chiedendo spiegazioni per il suo linguaggio violento.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2022 è arrivato anche nella casa del Grande Fratello Vip, dove il gradimento per le canzoni non sembra essere stato altissimo. Tra i concorrenti, infatti, c’è chi non ha affatto apprezzato le canzoni, dicendolo con grande onestà. Si parla di Barù che ha bocciato senza mezze misure le canzoni ascoltate: "Mi volevo sparare una fucilata nei cogli0ni oggi. Mamma mia!“

Non è tutto, il concorrente del reality che stasera tornerà in onda con una nuova puntata dopo la pausa dovuta proprio al Festival di Sanremo della scorsa settimana he commentato in maniera affatto dolce la canzone portata all'Ariston da Noemi: “Gli devono tagliare le corde vocali“. “Non puoi dire queste cose”, fa notare qualcuno al nipote di Costantino Della Gherardesca, entrato nella Casa a gioco in corso, a dicembre 2021.

La risposta di Noemi

A poche ore di distanza, dopo che il video di Barù ha fatto il giro dei social, Noemi si è trovata a rispondere al concorrente della Casa, anche se in maniera non diretta. La cantante, che quest'anno è stata a Sanremo per la settima volta in carriera con la canzone "Ti amo non lo so dire", ha risposto a una domanda che le aveva rivolto sui social un utente, chiedendole proprio cosa ne pensasse delle affermazioni pesanti del concorrente del reality di Canale 5. Con molta serenità, ma anche una certa dose di fermezza, Noemi si è limitata a dire: "Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?", aggiungendo il tag al profilo ufficiale del Grande Fratello Vip.

Il GF Vip si occuperà di Sanremo?

Visto il successo debordante del Festival di Sanremo, non è escluso che il Grande Fratello Vip provi ad approfittare del riscontro di pubblico e mettersi in scia "richiamando all'ordine" Barù e costringendolo alle scuse con Noemi per il linguaggio aggressivo utilizzato.