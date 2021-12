Sanremo 2022, ipotesi Memo Remigi e Valeria Fabrizi ospiti con una canzone fuori gara Stando alle parole di Memo Remigi in un’intervista a Fanpage.it, i due hanno proposto ad Amadeus una canzone fuori gara: “Si chiama Il grande viaggio, porta avanti lo stesso messaggio che io e Valeria abbiamo dato con Ballando con le Stelle”.

Sanremo 2022 si avvicina sempre di più e se il cast dei 25 Big è ormai definito dopo la serata di Sanremo Giovani, resta da definire interamente il cast di conduttori e conduttrici che affiancheranno Amadeus e gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston.

Uno spazio potrebbe essere riservato a Memo Remigi e Valeria Fabrizi, già protagonisti in quota over della recente edizione di Ballando con le Stelle, oltre ad essere volti di riferimento per il pubblico di Rai1, il primo per la presenza ormai fissa a Oggi è un altro giorno, la seconda in qualità di interprete in uno dei prodotti più popolari della fiction Rai, Che Dio ci aiuti.

Remigi e Fabrizi, un ritorno sul palco dell'Ariston

Ebbene, stando a quanto Memo Remigi ha raccontato in una lunga intervista a Fanpage.it in uscita nelle prossime ore, la coppia – in passato hanno ammesso di aver avuto un flirt – si sarebbe proposta ad Amadeus con una canzone fuori gara da cantare sul palco dell'Ariston, capace di raccontare il loro momento di carriera e di vita: "C'è una canzone straordinaria che ho inciso con Valeria Fabrizi e stiamo sperando che Amadeus ci voglia come ospiti. Non è una canzone normale, ma una canzone che porta avanti lo stesso messaggio che io e Valeria abbiamo dato con Ballando. Si chiama Il grande viaggio, perché con la nostra età è che come se avessimo fatto un grande viaggio. Facciamo ancora delle cose, però fondamentalmente a 83 anni non deve romperci le scatole nessuno". Per entrambi si tratterebbe di un ritorno sul palco dell'Ariston. Se Valeria Fabrizi era stata a Sanremo nel 2021, Memo Remigi ha preso parte al Festival sia da autore che, per tre volte, da concorrente in gara.

La quota over di Sanremo 2022

Ovviamente starà al direttore artistico decidere, ma se la loro presenza all'Ariston fosse confermata, si tratterebbe di altre due quote over in questo Sanremo 2022, che vede già in gara nomi storici della musica italiana che hanno deciso di mettersi nuovamente in gioco. Da Iva Zanicchi a Massimo Ranieri, passando per Gianni Morandi (5 vittorie al Festival complessive), Amadeus è riuscito a mettere insieme un cast composito e variegato, in cui la presenza di giovani e promettenti leve della musica italiana si combina in modo equilibrato ad artisti già affermati e a chi appartiene già alla storia di questa kermesse.