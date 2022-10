Samuel ad Amici 22 ballerà sulle note di Farfalle di Michele Merlo: “Spero di farcela” Samuel, il ballerino di Amici 22, dovrà esibirsi sulle note di Farfalle, il brano di Michele Merlo alias Mike Bird pubblicato un anno dopo la sua morte. Il commento: “Spero di farcela, di fargli arrivare un messaggino. So cosa ha provato la famiglia”.

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici oggi, Elena D'Amario e il maestro Porcelluzzi hanno affidato all'allievo Samuel un compito speciale. "Questa settimana stiamo preparando una coreografia su Farfalle di Michele Merlo, è una cosa speciale" gli hanno spiegato: sarà il ballerino a esibirsi sulle note della canzone di Mike Bird, ex allievo del talent show morto il 6 giugno 2021 all'età di 28 anni, probabilmente nella prossima puntata di domenica.

Samuel ballerà Farfalle di Michele Merlo

Samuel di Amici dovrà ballare Farfalle, il brano di Michele Merlo pubblicato circa un anno dopo dalla sua morte. Lo scorso 27 maggio è uscita la canzone scritta dall'artista poco prima della sua scomparsa. Dopo il difficile periodo vissuto a causa del Covid-19, Mike Bird decise di raccontare i suoi stati d'animo in una canzone: Farfalle è nata al Take Away Studios di Modena con Daddo, Riky e Fra, e sarà l'allievo Samuel a interpretarla sul palco del talent show.

Il commento di Samuel dopo aver visto il filmato per Michele Merlo

Elena D'Amario e il maestro Porcelluzzi dopo aver mostrato un video che racconta di Michele Merlo e del suo percorso ad Amici, ha chiesto un commento a Samuel su cosa dovrà andare a svolgere sul palco del talent show. "Spero di farcela, di fargli arrivare un messaggino", ha detto l'allievo, prima di immedesimarsi nel dolore provato dalla famiglia Merlo. "Avendolo vissuto anche io" – ha detto, facendo riferimento al fatto che ha perso il padre -"Immagino il dolore della famiglia, degli amici ed anche della sua vecchia scuola. Dopo questo video ho un motivo in più per ballarla con il cuore. Spero di farcela, spero di fargli arrivare un messaggino".

