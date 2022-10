Le anticipazioni della sesta puntata di Amici 22: “Dopo Niveo e Rita è nata una nuova coppia” La nuova puntata di Amici 22 in programma per domenica 23 ottobre è stata registrata oggi: tra gare inediti, di improvvisazione e cover, in studio è stata svelata la nascita di una nuova coppia dopo Niveo e Rita.

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria de Filippi 2022 che andrà in onda domenica 23 ottobre, nel pomeridiano di Canale 5. Dalle anticipazioni diffuse da Amici News, pare sia nata una nuova coppia nella classe del talent show. Dopo Niveo e Rita, altri due allievi si sarebbero scambiati un bacio che attesterebbe l'inizio di una love story. Tra gli ospiti della prossima puntata inoltre ci sarà un ex volto di Amici, arrivò in finale nella scorsa edizione.

Le anticipazioni della puntata di Amici in onda il 23 ottobre

La prossima puntata di Amici 22 vedrà nuove gare inediti, nuove sfide e gare ad eliminazione. A contendersi la possibilità di lavorare con un produttore discografico questa volta saranno Cricca, Piccolo G e Niveo: stando alle anticipazioni sarebbe stato scelto Piccolo G. La gara di ballo, giudicata da Eleonora Abbagnato, dovrebbe vedere ultimi in classifica Mattia e Asia: per quest'ultima dunque dovrebbe essere ancora una volta il pubblico a decidere se potrà proseguire il suo percorso nel talent show, mentre per Mattia sarebbe già confermata la maglia grazie alla volontà di Raimondo Todaro. Nella prova improvvisazione, i ragazzi si sarebbero esibiti seguendo il tema "seduzione": tra le performance ha attirato l'attenzione quella di Mattia e Megan che si sono scambiati un bacio scenico. E' stato il ballerino a vincere la sfida, lo stesso che avrebbe intrapreso una relazione con un'altra ballerina.

La nuova coppia della scuola di Amici

Stando alle anticipazioni diffuse da Amici News, dopo Niveo e Rita, anche Mattia avrebbe intrapreso una relazione con Maddalena. In studio sarebbe partito il filmato che mostra i due ballerini scambiarsi dei baci: sarebbero stati dunque considerati ufficialmente una coppia.

Gli ospiti della prossima puntata di Amici 22

Nella puntata in programma per domenica 23 ottobre sono previsti tre ospiti: Alex, ex allievo del talent show, dovrebbe entrare in studio per presentare il nuovo singolo Mano Ferma. Sarebbero ospiti anche i Coma Cose per cantare il loro brano Chiamami, e poi Nek: sarà lui a giudicare la gara cover dei giovani allievi.