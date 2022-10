Rita e Niveo si baciano ad Amici e la Celentano riprende la ballerina: “Se non migliori vai a casa” Scatta il primo bacio tra Rita e Niveo ad Amici 22 ma alla maestra Celentano interessa del percorso della sua ballerina: “Stai sempre sdraiata con Niveo, se non vedo progressi, vai a casa”.

A cura di Gaia Martino

Nasce la prima coppia nella scuola di Amici 22. I due allievi Rita e Niveo da giorni ormai hanno mostrato un feeling particolare: l'interesse che li unisce era ormai chiaro a tutti, e finalmente è arrivato il primo bacio. Nel daytime andato in onda oggi il programma ha mostrato i due sempre vicini, stesi sul letto insieme a scambiarsi tenerezze. "Siamo sempre naso a naso, ma non ci siamo baciati. Io non faccio il primo passo" la confessione di lei a Ramon prima di ricevere l'atteso gesto. Alessandra Celentano però non ha preso bene l'atteggiamento della ballerina: "Se non vedo progressi vai a casa".

Il primo bacio tra Niveo e Rita

Niveo e Rita si sono baciati e il pubblico del programma è esploso su Twitter, entusiasta di vedere formarsi la prima coppia nel talent show. I due stesi sul letto si sono scambiati carezze e baci passionali: "Cretino" le dice lei prima di stringerlo a sé e baciarlo ancora. Si parlava da diversi giorni dell'interesse che provavano l'uno per l'altra, ma soltanto oggi il programma ha mostrato l'evolversi della loro storia che sarebbe appena iniziata.

Alessandra Celentano riprende Rita

Ad Alessandra Celentano però l'atteggiamento della sua ballerina non è andato giù, così l'ha chiamata in sala prove per parlare con lei. "Se non vedo progressi, vai a casa. Se vai a casa, non è che vai per colpa degli altri prof, sono io che ti ci mando" ha spiegato la Prof, spronandola a fare di più. Poi ha tirato in ballo il flirt con Niveo: "Io ti vedo sempre sdraiata sul letto con Niveo. Non dico che non devi socializzare, però neanche vederti sempre così". L'allieva è scoppiata in lacrime ed ha risposto: "Io studio, devo trovare la chiave giusta perché altrimenti so che può essere un mio punto a sfavore. So che con quello potrei dare di più".

"Fatti aiutare, invece di startene sdraiata tutto il giorno con Niveo, fatti aiutare. Io devo vedere un minimo di reazione, solo così possiamo andare avanti" ha concluso la maestra.