Russia, la gaffe della giornalista di Sky Tg24: “Wagner pronta alla marcia su Roma”

Sono ore febbrili per tutta la Russia, ormai sull'orlo di una guerra civile. Può succedere, soprattutto per chi fa il nostro mestiere, di scivolare in una gaffe. È successo a Ketty Riga, brava giornalista di Sky Tg24, che nel fare il resoconto della notizia ha detto che il leader della milizia Wagner è pronto alla "marcia su Roma".

La gaffe di Ketty Riga

Ecco le parole di Ketty Riga e il video, che ha fatto il giro dei social, andato in onda su Sky Tg24: "Il leader della milizia privata Wagner sfida Mosca e attacca i vertici militari, annunciando di controllare la città di Rostov e promettendo di marciare su Roma con i suoi 25mila uomini pronti a morire".

La situazione in Russia

Il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, dopo aver dichiarato guerra ai generali di Putin ha detto di essere giunto presso il quartier generale dell'esercito russo a Rostov e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto. Lo stesso Prigozhin ha accusato i capi della Difesa russa di avere ordinato un attacco contro di loro e marcia verso Rostov e Mosca. "La guerra civile è iniziata". Durissima la replica di Vladimir Putin che ha parlato alla nazione: "Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento". Non ha tardato ad arrivare la replica del leader della milizia privata: "Putin si sbaglia, noi non siamo traditori ma siamo patrioti". Al momento, l'Occidente è in attesa. Tajani invita gli italiani in Russia a essere prudenti. Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo quello che sta succedendo. In questo scenario, colpisce che il servizio pubblico abbia scelto di non coprire la notizia in maniera straordinaria ma di continuare con il solito palinsesto televisivo. Un aspetto che è stato notato anche su Twitter. Fanpage.it sta seguendo e coprendo la notizia con aggiornamenti in tempo reale.