Nicola Porro al posto di Barbara Palombelli: condurrà Stasera Italia oltre che Quarta Repubblica Nicola Porro resta a Mediaset e raddoppia. Il giornalista sarebbe pronto a prendere il posto di Barbara Palombelli a Stasera Italia. Resterà, inoltre, al timone di Quarta Repubblica.

A cura di Stefania Rocco

Nicola Porro non solo resta a Mediaset, ma raddoppia. Il giornalista, che aveva già chiarito la sua posizione dopo le indiscrezioni che lo volevano pronto a passare in Rai, sarebbe pronto a prendere le redini di un’altra delle trasmissioni di punta dell’informazione proposta dalla rete di proprietà della famiglia Berlusconi: Stasera Italia.

Barbara Palombelli fuori da Stasera Italia, al suo posto Nicola Porro

Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia e ripresa da Ansa, Porro – reduce dall’intervista alla premier Giorgia Meloni – sarebbe pronto a firmare il suo rinnovo con Mediaset forte addirittura di un raddoppio. Non solo resterà al timone di Quarta Repubblica, ma potrebbe guadagnare la conduzione di Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli. Niente di definitivo, al momento: il contratto di Porro scadrà il 30 giugno. Solo a partire da quel momento, ogni ulteriore interrogativo rispetto al suo futuro a Mediaset sarà chiarito. Aveva chiarito lui stesso, invece, le voci secondo le quali sarebbe passato in Rai per occupare lo spazio lasciato vuoto da Fabio Fazio. "Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia", aveva scritto il giornalista in un tweet.

Barbara Palombelli condurrà un programma in prima serata

Se l’indiscrezione secondo la quale sarà proprio il vicedirettore de Il Giornale a guadagnare la conduzione di Stasera Italia dovesse essere confermata, è probabile che a partire dalla prossima stagione la trasmissione sarà realizzata tra Milano e Roma. Barbara Palombelli non resterebbe comunque a bocca asciutta. La giornalista e conduttrice intende restare a Mediaset e sarebbe pronto per lei un nuovo programma in prima serata che dovrebbe trattare temi vicini a salute e medicina. Sempre Palombelli, inoltre, resterà al timone di Forum e dello Sportello di Forum, in onda su Canale5 e Rete4.