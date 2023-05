Niente Rai per Nicola Porro: “Mediaset resterà la mia famiglia anche per i prossimi anni” Il conduttore di Quarta Repubblica fa sapere in un tweet: “Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia”.

Nicola Porro sgombra per l'ennesima volta il campo dalle voci su un possibile passaggio da Mediaset alla Rai. In un tweet di pochi minuti fa, il conduttore di Quarta Repubblica fa sapere: "Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia".

La smentita già a Zuppa di Porro

A ben vedere, Nicola Porro aveva già smentito le voci durante una puntata di "Zuppa di Porro", l'editoriale quotidiano che pubblica sui canali Youtube. Commentando l'uscita di Fabio Fazio dalla Rai, Nicola Porro aveva detto: "Discovery l'ha blindato con un contratto da 10 milioni di euro. Ecco perché mi sta simpatico Fazio: non solo fa i suoi ascolti, in bocca al lupo e speriamo che li faccia anche sulla Nove come fatto da Crozza, ma rimango dell'idea che chiunque venga pagato così tanto o ha una vedova rinc***ta che non è stata ancora interdetta dai suoi parenti o se i 10 milioni di euro glieli dà una azienda come Discovery significa che se li merita. Poi se sarai una pippa ti cacceranno a calci nel sedere. Non facciamo la fine della democrazia nel mondo e in Italia. Avrà i suoi spazi televisivi, le sue risorse, i suoi amici che potrà giustamente invitare quando vuole. Viva il mercato, viva un professionista che riesce a ottenere così tanto dal suo editore, ma basta piagnistei. Se c'è una cosa certa è che la domenica sera al posto di Fazio non mi ci vedrete, perché io la domenica vado a sciare".

Nicola Porro è a Mediaset dal 2016

Dopo le esperienze a La7 e Rai2, ma soprattutto dopo l'apertura della testata giornalistica a suo nome, diventato in breve uno dei più seguiti, Nicola Porro ha ufficializzato il 21 giugno 2016 il passaggio a Mediaset rilevando la conduzione di Matrix. Dal 2018, il passaggio al neonato spazio di approfondimento politico su Rete 4, "Quarta Repubblica", ancora oggi in onda.