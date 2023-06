“Gli italiani scelsero la monarchia”, la gaffe della giornalista del Tg1 nella diretta del 2 giugno Gaffe in diretta per Elisa Anzaldo. Collegata dall’Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica, la giornalista del TG1 ha detto: “Gli italiani furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia e scelsero la monarchia”.

A cura di Elisabetta Murina

Gaffe in diretta per la giornalista del Tg1 Elisa Anzaldo. In collegamento dall'Altare della Patria, a Roma, in occasione della Festa della Repubblica, ha detto che "gli italiani scelsero la monarchia" e non la repubblica, quando furono chiamati a votare il 2 giugno del 1946 per esprimere la loro preferenza sulla nuova forma di governo.

Cosa ha detto Elisa Anzaldo durante la diretta del Tg 1

Elisa Anzaldo ha aperto il TG1 salutando i telespettatori in diretta dall'Altare della Patria, dove oggi si celebra la Festa della Repubblica con le consuete frecce tricolore e l'arrivo del presidente Sergio Mattarella, che depone una corona di fiori al Milite Ignoto. La giornalista Rai, prima di presentare gli ospiti, ha commesso una gaffe, dicendo che gli italiani hanno scelto la monarchia e non la repubblica. Le sue parole: "2 giugno 1946, gli italiani furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia e scelsero la monarchia. Buongiorno, oggi è il 2 giugno, Festa della Repubblica".