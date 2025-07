“Rosario di Temptation Island è gay, con Lucia sono una coppia fake”, la risposta alterata della sorella di lei

“Rosario di Temptation Island è gay, con Lucia sono una coppia fake”, questi i rumors che si susseguono da giorni, da quando soprattutto è andata in onda l’ultima puntata del reality dei sentimenti, che ha visto proprio loro due al centro. La risposta alterata arriva da Bad Barbie, la sorella della fidanzata in questione: “Bugie, la redazione non è folle da prendere una coppia falsa”.

"Rosario di Temptation Island è gay, con Lucia sono una coppia fake", questi i rumors che si susseguono da giorni, da quando soprattutto è andata in onda l'ultima puntata del reality dei sentimenti, che ha visto proprio loro due al centro. La risposta alterata arriva da Bad Barbie (è un rapper, ndr), la sorella della fidanzata in questione: "Bugie, la redazione non è folle da prendere una coppia falsa".

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono una coppia fake?

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono al centro del gossip televisivo a causa della veridicità della loro coppia. Spuntano illazioni da ogni dove, volte a dimostrare che lui abbia altri interessi nella vita e a lei importi solo di entrare in certi ambienti confinanti con lo spettacolo. Vanity Fair ha pubblicato anche un retroscena che la riguarda: “La soffiata riguarda, Lucia, che, stando a quanto trapelato, avrebbe contattato una clinica estetica per costruirsi un profilo da aspirante influencer. Niente che a Temptation Island non sia già successo“.

Deianira Marzano, esperta di gossip, ha pubblicato la notizia proveniente da una sua fonte: “Loro due si sono messi d’accordo prima di entrare, posso dirti che hanno studiato tutto. Lui deve fare quello tentato dalle single e lei quella che è ferita dai suoi comportamenti. Tutto solo per follower e sponsorizzazioni. Nulla di reale, solo tante furbizia e strategia. Poi lei nel suo paese gira con aspiranti influencer e vuole essere come loro“.

La smentita di Bad Barbie, la sorella rapper di Lucia

La sorella di Lucia, nome d'arte come rapper è Bad Barbie, su Tik Tok siè lasciata andare a un lungo sfogo in un video Tik Tok: “Se sono una coppia fake? Aprite la mente! Comunque raga, giusto un secondo per dirvi che dovete imparare un pochino a capire le cose. Cioè non è che se Pinco Pallino dice che io sono mora, allora sono mora. Deve avere le basi per dire che io sono mora. Deve avere le basi per dire qualsiasi cosa sul mio conto. Ovviamente i social sono belli per questo, perché danno voce agli ignoranti, chiunque non ha un titolo può parlare e dire quello che pensa. Quindi non state a credere in tutto quello che mi mostrano. Il fatto che voi mi girate i video di mia sorella a Temptation Island, dove dicono “coppia fake”… Chi sa, chi conosce la famiglia, chi è intorno, le amiche, gli amici, che poi probabilmente sono i primi a dire bugie sul loro conto per invidia, ma sanno per certo che non è vero. Perché la redazione non è folle da prendere una coppia falsa. No, ci sono delle cose dietro. Quindi… Open your mind a little bit“. E rispetto alla voce sull'orientamento sessuale di Rosario, ha risposto invece con un laconico ‘mah', che è sembrata essere l'ennesima smentita a surreali pettegolezzi sul conto della coppia di Temptation.