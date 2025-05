video suggerito

Rosanna Lambertucci si commuove: "Mia figlia è morta prima che la vedessi. Non pensavo di doverne parlare" Rosanna Lambertucci si apre a un racconto molto intimo e doloroso a La Volta Buona in onda venerdì 23 maggio. La conduttrice ricorda i sei figli che ha perso prima di dare alla luce Angelica.

Rosanna Lambertucci si apre a un racconto molto intimo e doloroso sul suo passato a La Volta Buona in onda venerdì 23 maggio. La conduttrice ripercorre la sofferenza affrontata prima di diventare mamma, ricordando i figli che ha perso prima di dare alla luce Angelica. Nel corso dell'intervista si commuove e con Caterina Balivo non nasconde l'emozione: "Non pensavo di doverne parlare, mi hai preso alla sprovvista".

Rosanna Lambertucci: "Mia figlia Elisa riposa vicino al suo papà"

Rosanna Lambertucci parla del suo percorso con la maternità. "Non sono stata fortunata, ho perso tanti figli prima di diventare mamma" rivela negli studi de La Volta Buona. "Dopo averne perse cinque in maniera drammatica, è nata la mia bambina che si chiamava Elisa – continua ricordando la sua primogenita, scomparsa dopo appena tre giorni di vita – Era nata in un ospedale di campagna, era il 12 luglio di tanti anni fa, non esistevano le ecografie. Ho avuto un distacco della placenta, sono stata in fin di vita". La sua sofferenza più grande è stata non averla mai potuta incontrare:

Quando finalmente mi è nata una bambina, non ho avuto neanche la possibilità di vederla perché ero in fin di vita. L'ho rivista quando sono diventata nonna, sono andata al cimitero di Latina e ho ritrovato dove era sepolta Elisa. Adesso riposa vicino al papà.

Rosanna Lambertucci a Caterina Balivo: "Mi hai preso alla sprovvista"

Per Rosanna Lambertucci gli aborti e la scomparsa della sua primogenita le hanno fatto capire l'importanza che per lei riveste l'essere madre: "È stata una cosa molto dolorosa che mi ha fatto capire il dono della maternità. Se uno non lo capisce, non si rende conto di quanto sia importante". Con la voce spezzata e visibilmente commossa, si rivolge poi alla conduttrice Caterina Balivo: "Non pensavo di doverne parlare, mi hai preso un po' alla sprovvista".