È morta Rosanna Norton, la costumista candidata agli Oscar aveva 80 anni: suo il celebre abito di Carrie Rosanna Norton, celebre costumista americana candidata più volte agli Oscar, è morta a 80 anni a causa di un cancro. La notizia arriva dalla nipote.

A cura di Gaia Martino

È morta Rosanna Norton, la celebre costumista candidata all'Oscar per i film Tron e I Flinstones, all'età di 80 anni. Si è spenta nella sua casa di Los Angeles dopo una battaglia contro il cancro, lasciando un'impronta indelebile nel cinema americano. C'è la sua firma dietro l'iconico abito da ballo indossato da Sissy Spacek in Carrie – Lo sguardo di Satana di Brian De Palma, cult horror degli anni '70.

La morte di Rosanna Norton: l'annuncio dalla nipote

Rosanna Norton è morta lo scorso mercoledì nella sua casa di Los Angeles per un cancro alla vescica, ha raccontato la nipote Mira Gonzalez al The Hollywood Reporter. La celebre costumista aveva 80 anni. Negli ultimi anni si era dedicata alla pittura, la sua passione, dopo il suo ultimo lavoro come costumista risalente al 2009 per Pool Boys. Oggi lascia sua figlia Lora, i nipoti Mira, Milo, Lola, Isaac, Kayla, e la sorella Pat. Per breve tempo Rosanna Norton è stata sposata con James Bryan.

La lunga carriera come costumista

Rosanna Norton, nata a Los Angeles nel '44, è nota per il suo lavoro in Tron, del 1982, per il quale vinse la candidatura all'Oscar per i migliori costumi. Stessa candidatura arrivò anche per I Flinstones. Nota anche per il suo lavoro in film come Il fantasma del palcoscenico, Carrie, L'aereo più pazzo del mondo, Innerspace, Casper e Detroit Rock City, ha collaborato anche con Joe Dante in Explorers, The ‘Burbs' e Gremlins 2 – La nuova stirpe. Anche con Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker in L'aereo più pazzo del mondo e Ruthless People. Sua madre era una poetessa acclamata e membro fondatore dell'Association of Writers & Writing Programs, mentre suo padre, Roland, era un architetto. Nonostante il suo impegno come costumista, da giovane si specializzò nella pittura, che ha ripreso negli ultimi anni prima di morire, dopo il suo ultimo lavoro nel 2009.