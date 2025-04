video suggerito

È morta Priscilla Pointer, l’attrice di Carrie- Lo sguardo di Satana e Dallas aveva 100 anni È morta Priscilla Pointer, attrice nota per i suoi ruoli nella serie tv Dallas e nel film Carrie-Lo Sguardo di Satana, al quale prese parte con la sua vera figlia Amy Irving. Aveva 100 anni. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta Priscilla Pointer, attrice nota per i suoi ruoli nella serie tv Dallas e nel film Carrie-Lo Sguardo di Satana, al quale prese parte con la sua vera figlia Amy Irving. Aveva 100 anni e si trovava in una casa di riposo di Ridgefield, nel Connecticut.

La carriera di Priscilla Pointer

Nata a New York nel 1924, Priscilla Pointer iniziò la sua carriera a teatro, per poi farsi conoscere dal pubblico in televisione e al cinema. Tra i suoi ruoli si ricordano quello nel film Carrie- Lo sguardo di Satana, in cui interpretò la signora Snell insieme alla sua vera figlia Amy Irving. Fu anche nel cast di Dallas, interpretando la moglie di una delle due famiglie rivali, madre del personaggio di Victoria Principal. Tra i suoi film negli Anni Settanta e Ottanta si ricordano anche In cerca di Mr. Goodbar con Diane Keaton, Velluto blu con Kyle MacLachlan e The Falcon and the Snowman con Sean Penn. Era anche apparsa in tre film diretti dal figlio David Irving, tra cui il musical Rumpelstiltskin, Good-bye, cruel world e C.H.U.D. II: Bud the Chud.