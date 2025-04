video suggerito

Morta Sophie Nyweide, l’attrice di Noah e Mammoth aveva solo 24 anni È morta all’età di 24 anni l’attrice Sophie Nyweide. A dare la notizia la sua famiglia, attraverso un necrologio diffuso online. Aveva preso parte a film come Noah di Darren Aronofsky con Russell Crowe e An Invisible Sign al fianco di Jessica Alba. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta, all'età di soli 24 anni, l'attrice americana Sophie Nyweide, nota per aver preso parte a film come Noah di Darren Aronofsky con Russell Crowe, An Invisible Sign al fianco di Jessica Alba e Mammoth con Gael García Bernal e Michelle Williams. La scomparsa è avvenuta lo scorso 14 aprile e a darne notizia, attraverso un necrologio a pagamento, è stata la sua famiglia.

L'annuncio della famiglia di Sophie Nyweide

La giovane interprete è morta a Bennington nel Vermont, come ha raccontato la madre, l'ex attrice Shelly Gibson, a The Hollywood Reporter, a cui ha riferito che la polizia sta indagando sull'accaduto. Nel necrologio diffuso online si legge:

Sophie era una ragazza gentile e fiduciosa. Spesso questo la rendeva esposta a possibili abusi da parte degli altri. Scriveva e disegnava con intensità e gran parte di quest’arte raffigura la sua profondità e rappresenta anche il dolore che ha sofferto. Molti dei suoi scritti e delle sue opere sono mappe delle sue lotte e dei suoi traumi. Nonostante quelle mappe, diagnosi e quanto da lei rivelato, le persone a lei più vicine, così come i terapisti, gli agenti delle forze dell’ordine e altri che hanno cercato di aiutarla, sono affranti perché i loro sforzi non sono riusciti a salvarla dal suo destino. Ha provato a curarsi da sola per affrontare tutto il trauma e la vergogna che portava dentro, e questo l'ha condotta alla sua morte. Ha ripetutamente affermato che se la sarebbe cavata da sola ed è stata costretta a rifiutare il trattamento che avrebbe potuto salvarle la vita.

Sophie Nyweide con Jessica Alba

La carriera al cinema da giovanissima

Nata a Burlington, nel Vermont, l'8 luglio 2000, Sophie desiderava diventare un'attrice da quando appena bambina, passava il suo tempo a vedere film nel cinema acquistato da sua madre. La prima apparizione sul grande schermo risale a quando aveva appena 4 anni, per poi prendere parte a film come Bella, è apparsa in un episodio del 2007 di Law & Order, a cui è seguito il film del 2007 And Then Came Love e New York Serenade. I film di successo a cui ha preso parte sono senza dubbio Margot at the Wedding (2007) di Noah Baumbach, Shadows & Lies (2010) con James Franco; in Noah (2014) di Darren Aronofsky e in Mammoth (2009), del regista Lukas Moodysson. Tra le ultime apparizioni, quella del 2015 nel programma della ABC What Would You Do?.