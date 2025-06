video suggerito

Roberto Benigni torna a La7, ospite di Propaganda Live per l'ultima puntata Roberto Benigni sarà ospite dell'ultima puntata stagionale del programma condotto da Diego Bianchi. Oltre a lui, in studio anche Roberto Saviano, Francesca Mannocchi e Goran Bregovic.

A cura di Andrea Parrella

Roberto Benigni torna ancora una vota in Tv, in questo caso a La7. Il 13 giugno l'attore e regista sarà infatti ospite della puntata finale della stagione di Propaganda Live, per parlare sicuramente d'Europa contestualmente all'uscita del suo libro "Il sogno" tratto dallo spettacolo che ha dedicato proprio al tema dell'Unione Europea, andato in onda lo scorso marzo su Rai1.

Benigni ospite di Diego Bianchi

Benigni torna a La7 dopo che nella scorsa stagione era stato ospite de La Torre di Babele, impegnato proprio nel lancio della sua fatica letteraria dedicata al tema dell'Europa, di cui ha parlato anche in occasione della sua ospitata a Cinque Minuti di Bruno Vespa, dove ha scherzato anche con il giornalista ricordando l'iconico e controverso momento televisivo della firma del contratto con gli italiani di Silvio Berlusconi. In quell'occasione Benigni ha sottolineato il valore altissimo dell'Unione, facendosi promotore del superamento del veto che in questo momento vige nei meccanismi europei consentendo a un solo stato membro di bloccare delle proposte di legge in ambito comunitario.

Saviano, Mannocchi e Bregovic ospiti della puntata finale di Propaganda Live

Benigni non sarà il solo ospite dell'appuntamento finale di Propaganda Live, che chiuderà questa stagione in grande stile. Ospiti oltre all'attore premio Oscar saranno Roberto Saviano e Francesca Mannocchi. Nel corso della puntata verrà mostrato anche l’ultimo reportage della stagione di Diego Bianchi, che racconta invece la manifestazione Pro Pal di sabato scorso a Roma. Per la grande musica si esibirà sul palcoscenico di Propaganda Live il compositore Goran Bregovic.

Ricco parterre anche per i monologhi con gli interventi di Andrea Pennacchi, Valerio Aprea e Benedetta Orlando, mentre ancora per la musica la voce e le note della cantante Tahnee Rodriguez. In studio gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata. Spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e pi