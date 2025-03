video suggerito

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Temptation Island 2025? La risposta dell’ex Dama di Uomini e Donne Dopo Uomini e Donne, la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele. In un’intervista, l’ex Dama del dating show di Maria De Filippi ha parlato della possibilità di partecipare a Temptation Island 2025 insieme al compagno, ecco cosa ha detto. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

74 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo Uomini e Donne, la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele. In un'intervista a Nuovo Tv, l'ex Dama del dating show di Maria De Filippi ha smentito le voci che la vorrebbero in crisi con il compagno: "Se non pubblichiamo foto per qualche giorno, c'è subito chi pensa che ci siamo lasciati". E svela se parteciperanno a Temptation Island 2025, il reality condotto da Filippo Bisciglia in onda a partire da luglio su Canale 5.

Le parole di Roberta Di Padua su Temptation Island 2025

Intervistata da Nuovo Tv, Roberta Di Padua ha parlato della possibilità di partecipare insieme al compagno tra le coppie di Temptation Island 2025. "Alessandro parteciperebbe volentieri al programma, mentre io preferirei di no. Mi conosco e so di essere molto gelosa, per cui sarebbe molto difficile tenermi a bada. Quando mi parte la vena, non mi rendo conto di dove sono, come si è visto anche negli anni scorsi quando ero a Uomini e Donne", ha spiegato l'ex Dama. In effetti, i seguaci fedeli del dating show di Maria ricorderanno il suo carattere deciso, che spesso l'ha portata a reazioni forti nei confronti degli uomini che frequentava, anche a causa della gelosia.

Il rapporto con Alessandro Vicinanza

Il bilancio di questo primo anno insieme è "più che positivo" per Di Padua: "La possibilità di stare spesso insieme ci permette di conoscerci sempre meglio. Anche se io vivo a Cassino e lui a Salerno, dove siamo impegnati con i nostri rispettivi lavori, il nostro non si piò definire un amore a distanza. Ci separa un'ora di macchina e al massimo stiamo due giorni a settimana senza vederci, praticamente è come se stessimo già vivendo insieme".

Avere un figlio tutto loro è sempre nei progetti, ma non lo stanno programmando: "Ci stiamo impegnando, poi vedremo cosa accadrà". A domanda diretta se Vicinanza abbia legato con Alex, il figlio di lei: "Lui, da figlio maschio, è molto legato a me ed è geloso della sua mamma. Ma Alessandro ha saputo entrare in punta di piedi nella nostra vita e adesso sono due compagni di giochi".