Rivoluzione a Ballando con le stelle: “Milly Carlucci intende cambiare il cast fisso” Milly Carlucci avrebbe intenzione di rinnovare il cast di Ballando con le stelle. Lo sostiene il settimanale Oggi secondo il quale la conduttrice si starebbe preparando a rinnovare il cast fisso e le dinamiche dello show.

A cura di Stefania Rocco

Rivoluzione a Ballando con le stelle. Lo sostiene il settimanale Oggi secondo il quale Milly Carlucci si starebbe preparando a modificare alcuni degli aspetti dello show. “Rivoluzione a Ballando con le stelle”, si legge in un tweet pubblicato da CinguettaRai, “Mentre va in onda Il cantante mascherato, il settimanale Oggi fa sapere che Milly Carlucci ha in mente di rinnovare il cast fisso e le dinamiche di Ballando. Chi dovrà abbandonare il programma di grande successo di Rai 1 e chi arriverà?”. “So che ci sono due o tre nomi al vaglio nell’eventualità quasi del tutto certa che Selvaggia lasci la trasmissione. Altre reali modifiche? Vedremo”, aggiunge invece il blog Tv Italiana.

Incerta la partecipazione di Selvaggia Lucarelli

L’ultima edizione era stata particolarmente complessa per la giurata Selvaggia Lucarelli, per la prima volta ritrovatasi nella condizione di avere in gara un concorrente a lei caro, il compagno Lorenzo Biagiarelli. Dopo una serie di liti con i colleghi giurati e i confronti social a essi seguiti, la giornalista aveva fatto sapere di non avere ancora preso decisioni rispetto alla eventuale partecipazione alla prossima edizione del format di Rai1. “Ora provo una sorta di liberazione. Anche perché devo dire che questa per me è stata la stagione più complessa e anche la più lunga. Mi chiedete se tornerò o lascerò il programma. In questi casi non si possono prendere decisioni di getto a mente calda. La verità è che anche in passato mi è capitato di pensare ‘ok questa è la mia ultima volta’ e poi non è successo. Uno poi riflette, elabora e prende altre decisioni. Però sottolineo che la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo. Non mi va di prendere una scelta affrettata sul momento”, ha dichiarato recentemente Lucarelli che, di recente, non è tornata sulla questione.

Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli: “Nessuna inimicizia”

Intervistata da SuperGuidaTv, la conduttrice Milly Carlucci aveva confermato la stima nei confronti della giornalista senza sbilanciarsi a proposito della nuova edizione di Ballando: “Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno”.