Milly Carlucci parla della presenza di Selvaggia Lucarelli a Ballando: “Non ci sono inimicizie” Milly Carlucci parla del possibile abbandono di Selvaggia Lucarelli nella prossima edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice ha dichiarato di aver parlato con la giornalista, sottolineando che non ha ancora iniziato a lavorare al suo show.

A cura di Ilaria Costabile

È da poco iniziata una nuova edizione de "Il cantante mascherato", lo show condotto da Milly Carlucci su Rai1, che arriva dopo una scoppiettante edizione di Ballando con le stelle, che ha generato non poche polemiche. Una volta conclusasi la trasmissione del sabato sera, a parlare era stata Selvaggia Lucarelli, avanzando l'ipotesi di un possibile abbandono del suo ruolo in giuria. In merito alla faccenda è stata sentita anche la conduttrice del programma che, però, avrebbe smentito quanto ricamato attorno alle parole della giornalista.

Le parole di Milly Carlucci

Intervistata da Superguidatv, infatti, Milly Carlucci ha chiaramente espresso il suo parere in merito ai dissapori che si sono consumati durante le puntate del programma e anche sulle dichiarazioni fatte da Selvaggia Lucarelli, una volta finito lo show. La conduttrice sostiene di aver parlato con la giurata:

Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno.

I dubbi di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli in un'intervista al Corriere della sera aveva dichiarato di non sapere se sarebbe stata presente nella prossima edizione dello show, sottolineando che non le erano andati a genio certi comportamenti adottati anche dagli altri giurati: