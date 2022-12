Selvaggia Lucarelli: “Delusa da Mariotto. L’anno prossimo non so se rifarò Ballando” Un bilancio dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, la più complessa per tutti ma soprattutto per la giornalista e opinionista.

Selvaggia Lucarelli senza freni in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Un bilancio dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, la più complessa per tutti ma soprattutto per lei. La domanda più importante: L'anno prossimo ci sarà? Ecco la risposta: "Non lo so. Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima". Stoccate per tutti: "Carolyn Smith ce l'ha con me? È salviniana". Si è detta delusa da Guillermo Mariotto e Fabio Canino e ha salvato solo Ivan Zazzaroni: "Anche se è un clamoroso democristiano". Si riconosce l'errore di aver partecipato con Lorenzo Biagiarelli, suo fidanzato, in gara.

L'unico errore di Selvaggia Lucarelli è stato quello di partecipare con Lorenzo Biagiarelli: "Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. Sono stata ingenua, mi sono fidata. E comunque era difficile prevedere quel livore: l’ex ballerina al tavolo che gli urlava “vatti a prendere un caffè con Anastasia”; chi lo chiamava “ragazzotto”; Carolyn che “guardami negli occhi quando ti parlo” come la preside cattiva allo scolaretto. Contavano credo su mie reazioni patetiche, ma li ho lasciati fare. Si sono raccontati loro, non hanno raccontato Lorenzo".

Selvaggia Lucarelli ne ha per tutti. Su Luisella Costamagna: "Notavo un entusiasmo spropositato per le sue performance, non adeguato al livello dei suoi balli". E su Carolyn Smith:

Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato. Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti. Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo e anche di rispondermi, una cosa anormale.

E su Guillermo Mariotto, con cui ha avuto uno dei momenti più duri nei quali si è arrivati anche all'insulto (l'ormai famoso "Scimmia che getta escrementi") : "Ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato. Mi ha deluso Fabio (Canino) perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. E poi l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo".