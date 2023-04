“Barbara D’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando”, la giurata: “Ho sentito certe voci” Selvaggia Lucarelli sarà sostituita da Barbara D’Urso a Ballando con le stelle? Il commento arriva dalla giornalista, giurata della trasmissione condotta da Milly Carlucci: “Anch’io ho sentito alcune voci, non so niente”.

A cura di Stefania Rocco

Sono giorni che si fa strada l’ipotesi di un clamoroso passaggio di Barbara D’Urso in Rai. La conduttrice, da anni volto di Pomeriggio5, dopo il ridimensionamento dei suoi programmi starebbe valutando nuove praterie. Nulla di certo, per il momento, ma alcuni segnali lasciano intendere una certa apertura.

I segnali di un avvicinamento tra Barbara D’Urso e la Rai

Qualche giorno fa, ad esempio, Barbara è intervenuta a sorpresa durante una puntata di Domenica In con un videomessaggio. A distanza di qualche ora da quel momento – momento che ha fatto scoppiare un caso a Mediaset con il tweet partito dall’account ufficiale della rete, poi rimosso – la conduttrice aveva postato sui social una foto scattata con Lucio Presta, potente agente di spettacolo (tra i suoi assistiti c’è anche Amadeus) con il quale “si sono perdonati” dopo una guerra consumata a mezzo social e durata anni. Segnali di un avvicinamento in corso che potrebbe consumarsi pienamente con il clamoroso passaggio a Ballando con le stelle. Selvaggia Lucarelli, giurata della trasmissione, aveva già chiarito a margine della scorsa edizione di non sapere se avrebbe fatto parte nuovamente dello show, complice una stagione particolarmente difficile. Proprio la giornalista, interpellata dai suoi follower sull’argomento, si è sbilanciata a proposito della questione.

Selvaggia Lucarelli: “Tutti siamo sostituibili, soprattutto in tv”

Lucarelli non ha fornito una risposta chiara a proposito del suo futuro a Ballando con le stelle, pur avendo ammesso di avere sentito alcune voci a proposito dei nomi che si starebbero avvicinando, a vario titolo, al programma. “Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma”. Tra i nomi circolati c’è anche, ma non solo, quello di Barbara D’Urso. C’è invece chi è pronto a scommettere che sarà Luisella Costamagna ad avere un ruolo in trasmissione. “Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv”, ha concluso la giornalista.