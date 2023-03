Barbara d’Urso e Lucio Presta fanno pace: lui la definì “Suora laica in pailettes, un orrore in tv” Per cogliere il risentimento tra i due occorre tornare alla petizione che ha portato al ridimensionamento di Barbara d’Urso su Canale 5. Il manager della tv chiese a Mediaset di intervenire per cancellare i suoi salotti. Tre anni dopo, una foto su Twitter sancisce la pace.

A cura di Giulia Turco

Pace fatta tra Barbara d’Urso e Lucio Presta, compagno di Paola Perego e agente di diversi talent Mediaset tra i quali Paolo Bonolis, che dal 2020 ha portato avanti una vera e propria battaglia contro i programmi della conduttrice. L’aveva definita “suora laica in paiettes, che produce orrore in tv” definendo i suoi show su Canale 5 “uno scempio mal digerito” da lui come da altri colleghi della rete. Qualcosa dev’essere cambiato tra loro e Presta deve aver fatto le sue scuse alla conduttrice, che ha deciso di perdonarlo. La foto social sancisce la pace.

La foto su Twitter e il perdono della conduttrice

All’improvviso ogni malumore sembra essere svanito. Barbara d’Urso e Lucio Presta si mostrano di nuovo insieme nello scatto pubblicato dalla conduttrice, al tavolo di un bar, o chissà persino di un ristorante, mentre sorseggia il suo caffè. “In un mondo pieno di conflitti, anche i più piccoli devono avere fine con la Pace”, spiega la conduttrice, che negli ultimi tre anni si è vista ridimensionare notevolmente la sua presenza su Canale 5. “Bello guardarsi negli occhi, parlare e dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda”. Il Tweet ha lasciato nello stupore più totale buona parte del pubblico, che nel 2020 aveva visto il manager della tv gridare a gran voce per la chiusura dei salotti di Barbara d’Urso.

Cos’è successo tra Barbara d’Urso e Lucio Presta

Per cogliere a pieno il risentimento che scorreva tra i due, occorre tornare al marzo 2020, quando sul sito Change.org è stata fatta una petizione per chiedere a Mediaset di chiudere i programmi di Barbara d’Urso. Nel giro di pochi giorni la piattaforma ha raccolto oltre 300mila firme. A fare da megafono è stato proprio Lucio Presta, manager di Paolo Bonolis, che su Facebook (tramite un post che è stato in seguito rimosso) ha espresso parole amarissime per la conduttrice, chiedendo un pronto intervento da parte della rete.

L’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?

Il precedente della preghiera in tv con Salvini

Tra i corridoi del Biscione si respirava già da tempo un certo malessere nei confronti dei salotti della domenica di Barbara d’Urso, ma l’episodio che ha segnato un punto di non ritorno è stato certamente quello della preghiera in diretta insieme a Matteo Salvini. Nella puntata di domenica 29 marzo 2020, in piena pandemia, la conduttrice si era collegata con il leader della Lega recitando insieme a lui l’Eterno Riposo per le oltre 10mila vittime del Coronavirus in Italia. L’episodio si è trasformato in un vero e proprio caso, con Paolo Bonolis che era intervenuto in radio a Un giorno da Pecora commentando con sarcasmo il siparietto: “Mannaggia la miseria, non sai cosa è successo ieri…Secondo me, stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5”.