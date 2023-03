Rissa tra Antonella e Micol per Edoardo: “Rido per non piangere” In diretta, nella puntata di lunedì 20 marzo del Grande Fratello Vip, Antonella lamenta che Micol la indica come colpevole perché a causa sua lei non appare in puntata. “Rido per non piangere”.

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia ai ferri sempre più corti. In diretta, nella puntata di lunedì 20 marzo del Grande Fratello Vip, Antonella lamenta che Micol la indica come colpevole perché a causa sua lei non appare in puntata. Il motivo? La presunta vicinanza tra Edoardo e Antonella. "Rido per non piangere", spiega Antonella Fiordelisi ma Micol Incorvaia attacca: "Al di là della sua eccessiva teatralità, c'è una mancanza di obiettività da parte sua. Continua a dire che io parlo di lei quando è lei che crede che io parli di lei". Antonella Fiordelisi: "Per me lei è peggio perché dice che io ho strumentalizzato la mia storia d'amore". Edoardo Tavassi, ovviamente, condivide il punto di vista di Micol Incorvaia: "Io trovo infantile da parte di Antonella di mettere a confronto le storie d'amore. Chi sei tu per giudicare? Da noi veniva Edoardo e si sfogava".

Quello che pensa la casa di Antonella, Micol e di Edoardo

Tutto quello che è successo dà la possibilità ad Alfonso Signorini di indagare di più sulla coppia composta da Micol e Edoardo. E sulla relazione di amicizia con Antonella, Alberto spiega: "Lei è molto iperbolica, ma non metto in dubbio quello che hanno costruito Micol e Edoardo". Milena: "Ho sempre creduto nella loro storia d'amore". Giaele: "Alcuni atteggiamenti di entrambi li ho trovati molto scorretti".

L'audio fuori campo di Edoardo Tavassi

"Noi non abbiamo mai messo in dubbio l'amore di Edoardo e Antonella" si sente in un audio fuori campo da parte di Edoardo Tavassi, "ma noi avevamo messo in dubbio l'esasperazione di certi atteggiamenti". Purtroppo, però, Alfonso Signorini riprende la linea e stacca proprio mentre Edoardo Tavassi si stava sfogando con Nikita Pelizon, chiarendo altri aspetti di questo drammatico triangolo a poche settimane dalla fine dei giochi.