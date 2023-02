Renato Zero a C’è Posta per te per Andrea: “Tua figlia è il lascito di tua moglie, sarà per sempre” Renato Zero è stato ospite di C’è Posta per Te nella puntata dell’11 febbraio. Il cantante è stato chiamato da Camilla per fare una sorpresa al padre Andrea. L’uomo di recente ha perso la moglie a causa di una malattia e ora si trova con la figlia. “La morte non sia un alibi per smettere di andare avanti”, ha detto l’artista.

A cura di Elisabetta Murina

Renato Zero è l'ospite Vip della puntata di C'è Posta per te dell'11 febbraio, in onda insieme alla finale del Festival di Sanremo 2023. A volere la sua presenza è stata Camilla per fare una sorpresa al papà Andrea. La ragazza ha perso la mamma a marzo del 2022 e, prima che morisse, le aveva promesso che l'avrebbe portata a un concerto dell'artista. Purtroppo però non c'è stato il tempo e ora vuole farlo incontrare al padre, dal momento che condividevano insieme la passione per la sua musica.

La lettera di Camilla al padre

Dopo aver perso la madre a causa di una malattia, Camilla ha voluto chiamare il padre per ringraziarlo e dirgli tutto quello che non ha mai avuto il coraggio di dirgli. I due hanno costruito un rapporto ancora più unito e ci sono sempre stati uno per l'altra:

Saremo sempre padre e figlia, ma più amici, più sinceri, più complici. Sei diventato mio papà che avevo 4 anni. Mi avete fatto sentire protetta, amata, curata, in cima ai vostri pensieri. Avete riscritto il mio destino e regalato un futuro. Se vorrai aprirti e sfogarti con me perché sei triste per la mamma, io ci sarò. Piangeremo insieme.

La sorpresa di Renato Zero

Poi Andrea ha incontrato Renato Zero, che con le sue canzoni è stato la colonna sonora della storia d'amore con la moglie. Il cantautore si è seduto al suo fianco e gli ha regalato il libro (Atto di Fede) che ha scritto durante la pandemia, oltre che una vacanza in Trentino: