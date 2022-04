Rai1 rete più vista con Nero a Metà, ottima partenza per Clementino e Lorella Boccia a Made in Sud La fiction di Rai1 vince agevolmente la sfida di ascolti della serata, pur senza numeri entusiasmanti. L’isola dei Famosi tiene confermando il 16%, mentre lo show di comici di Rai2 riparte bene con la nuova conduzione.

A cura di Andrea Parrella

Gli ascolti del lunedì di Pasquetta, osservati in controluce, sono il segnale di abitudini di vita tornate a somigliare a quelle pre pandemia. Pochi, complessivamente, gli italiani che hanno tenuto la televisione accesa lunedì 19 aprile, in continuità con quanto sta accadendo nelle ultime settimane di numeri modesti. La rete più vista della serata è Rai1, che con Nero a Metà 3 ha conquistato 3.788.000 spettatori pari al 18.5% di share.

L'Isola dei Famosi al 16%

Poco distante c'è Canale 5 con L'Isola dei Famosi, che conferma le percentuali e il pubblico di questa edizione raccogliendo davanti al televisore una media di 2.192.000 spettatori pari al 16% di share. Sul terzo gradino del podio c'è Rai2, con Clementino e Lorella Boccia che registrano un'ottima partenza alla conduzione di Made in Sud. Il programma di comici, che torna con la decima edizione, ha interessato 1.362.000 spettatori pari all’8.2% di share, attestandosi ai livelli del 2020 nonostante l'affollamento della serata del venerdì.

Su Italia 1 Battiti Live al 2.9%

Si prosegue con Rai3 e Report che ha raccolto davanti al video 1.308.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un ascolto medio di 781.000 spettatori con il 4.9% di share. Grande difficoltà per Italia 1, dove Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica non riesce a decollare e si ferma a 507.000 spettatori, corrispondenti al 2.9% di share. Su La7 è andata in onda la terza serata dedicata a Servant of the People, la serie Tv con protagonista il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, che ha registrato 444.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su TV8 è andato invece in onda La Bella e la Bestia che ha segnato l’1.8% con 360.000 spettatori mentre Nove ha proposto al pubblico True Lies, che è riuscito a catturare l’attenzione di 400.000 spettatori, pari al 2.2% di share.