Raffaella Fico sparita dal GF Vip, la showgirl non c’è più in diretta e spiega perché Da alcune puntate Raffaella Fico non si vede più nel parterre del GF Vip. Alcuni sostengono abbia preso le distanze dal programma, ma lei spiega: “È solo una vacanza”.

A cura di Andrea Parrella

Raffaella Fico sembra sparita dal Grande Fratello Vip. L'ex inquilina, uscita prematuramente dalla casa in questa edizione, si è assentata nelle ultime puntate del reality, dove è noto che i concorrenti continuano ad essere ospiti anche dopo l'uscita, per animare il dibattito in studio. Fico, invece, non si è vista di recente e a dare spiegazione della sua assenza è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, tra le altre cose anche uno degli autori del Grande Fratello Vip.

"Raffaella Fico ha preso le distanze dal GF Vip"

Stando a quanto lui rivela nello spazio Instagram di Casa Chi, l'assenza di Raffaella Fico è dovuta a una sua scelta di prendere le distanze dal programma: “Non è mai più andata in studio, non è più presente – ha spiegato Parpiglia – Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello”.

Il commento di Fico: "Solo una vacanza"

La spiegazione l'ha fornita la stessa Raffaella Fico, ai microfoni di Rtl 102.5, spiegando le ragioni del suo allontanamento temporaneo dal programma, frutto di una scelta personale che non è assolutamente definitiva: "Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in studio per assistere alle dirette di Alfonso Signorini”.

Non è in discussione, tuttavia, il fatto che Raffaella Fico abbia avuto rapporti complicati con alcune persone all'interno della casa, a cominciare da Soleil verso la quale avrebbe sporto denuncia, come lo stesso Parpiglia afferma. Nella stessa intervista a Rtl 102.5 ha commentato così i concorrenti di questa edizione: "Molte persone non sono vere in tutto e per tutto, non vengono fuori per quello che poi sono realmente". D'altronde la sua storia nel mondo dello spettacolo inizia proprio con la partecipazione al programma, che risale a molti anni fa: “La prima volta avevo vissuto il GF a 18 anni e devo ammettere che riaffrontarlo da donna è un modo diverso di approcciare a quel contesto”.