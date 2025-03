video suggerito

Quando inizia The Couple: la data fissata e perché il reality di Ilary Blasi potrebbe slittare Stando a quanto apprende Fanpage.it, il debutto di The Couple è fissato per lunedì 31 marzo, esattamente una settimana dopo la finale del Grande Fratello. Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni circa una “festa del Grande Fratello” che troverebbero riscontro solo in caso di ritardi legati al riallestimento della casa del Gf, che sarà il set del nuovo reality di Canale 5. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Il nuovo attesissimo reality game The Couple si prepara a fare il suo debutto su Canale 5. Si tratta del format che vedrà il rilancio di Ilary Blasi in Mediaset. Si configura come uno show che unisce gioco, competizione tra talent, relazioni e colpi di scena, con protagonisti sia personaggi noti che persone comuni.

La data di partenza

Stando a quanto apprende Fanpage.it, il debutto di The Couple è fissato per lunedì 31 marzo, esattamente una settimana dopo la finale del Grande Fratello. Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo a possibili ritardi nella messa in onda. Il motivo sarebbe legato a questioni tecniche relative all'allestimento del set, considerando che The Couple utilizzerà la stessa location del Grande Fratello. I tempi necessari per trasformare gli ambienti secondo le esigenze del nuovo format potrebbero richiedere più giorni del previsto.

Ecco perché, da poche ore, si vocifera anche di una possibile "festa del Grande Fratello" (fonte Davide Maggio), una puntata speciale e celebrativa che potrebbe andare in onda al posto della prima puntata di The Couple, facendo slittare il debutto del nuovo reality di una settimana. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali su questo possibile cambio di programmazione.

Il format e le novità per Canale 5

The Couple rappresenta una scommessa importante per Mediaset. Il programma vedrà protagoniste coppie di ogni tipo: non solo fidanzati e sposati, ma anche parenti, amici, colleghi e persino storici rivali. Tutti dovranno affrontare una convivenza forzata ricca di imprevisti e sfide, sia fisiche che psicologiche. La competizione sarà al centro del reality, con un importante montepremi in palio che le coppie dovranno difendere dalle strategie degli avversari. L'elemento distintivo del format è che, nonostante le varie prove e sfide, sarà il pubblico da casa ad avere l'ultima parola, decretando la coppia vincitrice. Resta da vedere se la data del 31 marzo verrà confermata o se effettivamente ci sarà un rinvio della prima puntata.