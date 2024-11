video suggerito

Quando inizia MasterChef 2024, la data della prima puntata con chef Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri MasterChef Italia ha annunciato la data di partenza della nuova edizione su Sky Uno: quando inizia il talent culinario con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

A cura di Gaia Martino

È iniziato ufficialmente il countdown per il ritorno in tv, con una nuova stagione, di MasterChef Italia. Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri sono pronti ad accogliere nello studio del talent culinario più seguito dagli italiani nuovi aspiranti chef. Con un post diffuso sui canali social ufficiali del programma, è stata annunciata la data di partenza, fissata per giovedì 12 dicembre 2024 su Sky Uno.

Quando inizia MasterChef Italia

"Torna l'evento più atteso (forse più del Natale!). Pronti? La nuova stagione di MasterChefItalia torna dal 12 dicembre": con queste parole, a corredo di un video a tema Natale con Jingle Bells in sottofondo rivisitata, il talent culinario ha annunciato la data ufficiale di partenza. Giovedì 12 dicembre 2024 inizierà la nuova edizione di MasterChef Italia che vedrà tanti aspiranti chef sfidarsi a suon di ricette per raggiungere la vittoria. Il programma, come da tradizione ormai, andrà in onda in prima serata in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NowTv.

I tre giudici di MasterChef Italia 2024: Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo

Squadra che vince non si cambia e ovviamente anche quest'anno i protagonisti di MasterChef Italia saranno gli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Per loro si tratta del sesto anno insieme nel talent culinario: un trittico vincente che regala siparietti esilaranti, consigli e idee sia ai concorrenti aspiranti chef che ai telespettatori. "Siamo diventati come un giudice unico, ci basta uno sguardo per capirci. Siamo in sintonia, magari un giorno apriremo qualcosa insieme" commentò, infatti, Barbieri in un'intervista. Dopo la vittoria di Eleonora Riso nella passata edizione, toccherà a un nuovo aspirante chef indossare la famosa camicia bianca e conquistare il premio da 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.