"Dopo tanti anni è assurdo farsi trovare con la cucina sporca", parla il primo vincitore di 4 Ristoranti La prima puntata del popolare format di Alessandro Borghese andò in onda nel marzo del 2015 e Carleo era il proprietario dello Smooshi: "Sinceramente, mi stupisco nel vedere ancora adesso gente che si fa trovare impreparata. Se sai che Borghese verrà a visitarla, puliscila".

Luca Carleo è stato il primo vincitore della prima puntata di 4 Ristoranti. La prima puntata del popolare format di Alessandro Borghese andò in onda nel marzo del 2015 e Carleo era il proprietario dello Smooshi, ristorante post-etnico di Milano. In una intervista rilasciata a TvBlog, realizzata da Massimo Falcioni, Carleo offre il suo punto di vista sul programma, restituendo un racconto autentico e non filtrato del ‘dietro le quinte' del format. Tra le osservazioni da sottoscrivere, quella relativa alla mancata pulizia delle cucine: "Sinceramente, mi stupisco nel vedere ancora adesso gente che si fa trovare impreparata. Se sai che Borghese verrà a visitarla, puliscila".

Le parole di Luca Carleo

Carleo ha raccontato quanto l’esperienza sia stata intensa e coinvolgente: “Il programma mi portò molta fortuna e lo Smøøshi guadagnò un sacco di clienti, anche tra i vip. Vennero a mangiare da noi Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Nina Zilli. Capitava pure di essere fermato per strada da gente che mi chiedeva i selfie. Un po’ di notorietà fa sempre piacere, inutile negarlo". E sui soldi del premio: "Li spese la proprietà, non arrivarono a me. Però furono dirottati tutti in cucina. Acquistarono un altro forno rational".

Il "freeze": come fa Alessandro Borghese a parlare mentre tutti stanno fermi

Luca Carleo svela come avviene il momento del ‘freeze‘, quando Alessandro Borghese blocca il tempo per parlare alla telecamera mentre tutti gli altri stanno fermi. Non c'è nessun effetto speciale, ma in effetti è esattamente come ci si immagina: tutti si immobilizzano mentre Alessandro Borghese parla. A fare scena e a creare l'effetto ci pensa la telecamera e la color correction:

Borghese ce la illustrò in modo molto elementare: ‘quando vi avviserò dovrete fermarvi come se foste congelati perché devo parlare mentre tutti gli altri sono immobilizzati’. Noi capimmo e ci adeguammo.