Bruno Barbieri: “Rimango a MasterChef se non mi cacciano. Antonio? Chef perfetto, lo assumerei” Lo chef Bruno Barbieri parla al Corriere dei tre finalisti di MasterChef 13 e della vincitrice, Eleonora Riso: “Lei è un cavallo di razza, si è trasformata. Antonio è perfetto in cucina, lo assumerei subito”. Sulla prossima edizione ha aggiunto: “Rimango, se non mi cacciano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo chef Bruno Barbieri, protagonista di MasterChef, programma di cui è giudice insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in una lunga intervista al Corriere ha parlato dell'edizione appena conclusasi e dei talenti nati nel cooking show. "Eleonora è un cavallo di razza, si è trasformata. Ora le direi di restare umile, di non farsi prendere dalla fretta e dal successo" ha commentato lo chef riguardo la vincitrice proclamata lo scorso giovedì. Con lei in finale c'erano anche Michela e Antonio. Su quest'ultimo ha dichiarato: "Perfetto in cucina, lo assumerei".

Le parole di Bruno Barbieri sui finalisti di MasterChef 13

Bruno Barbieri al Corriere ha commentato la vittoria di Eleonora Riso a MasterChef Italia 13. La concorrente è arrivata in finale con Michela, "brava e sincera" per il giudice, e Antonio. Su quest'ultimo lo chef ha confessato: "È la persona perfetta in cucina. Lo assumerei subito. Ha fatto scelte dure e importanti per seguire la sua strada, sacrificando anche aspetti personali e familiari. Ci ha creduto. Ha un obiettivo e questo a volte lo ha fatto sembrare più ruvido. Ma è un talento. Non deve mollare".

I finalisti di Masterchef 13

Bruno Barbieri ha poi parlato della prossima edizione del cooking show di successo confermando la sua volontà di rimanere nel programma in qualità di giudice.

"Rimango a MasterChef se non mi cacciano"

Lo chef Barbieri ha commentato il suo rapporto con i colleghi Cannavacciuolo e Locatelli, raccontando della sintonia che li lega: "Siamo diventati come un giudice unico, ci basta uno sguardo per capirci. Siamo in sintonia, magari un giorno apriremo qualcosa insieme". Sulla prossima edizione del programma di Sky Uno ha poi aggiunto: "Io rimango di sicuro, se non mi cacciano. Credo che i giudici debbano essere tre. Ma non decido io. E noi mi sa che insieme abbiamo un grande equilibrio".