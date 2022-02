Al GF Vip provvedimento disciplinare per Alessandro Basciano Dopo l’annuncio a pochi minuti dall’inizio della puntata, Alfonso Signorini ha aperto la puntata dicendo che Alessandro Basciano sarà oggetto di un provvedimento disciplinare nel corso della puntata.

A cura di Andrea Parrella

La puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio si preannuncia ricca di elementi. A pochi minuti dall'inizio della trasmissione, per la prima volta in onda al giovedì in questa stagione, la produzione ha annunciato sui social che arriverà un provvedimento disciplinare indirizzato a uno dei concorrenti della casa. Si tratta di Alessandro Basciano, come annunciato da Signorini nell'anteprima della puntata. Poco dopo ha spiegato il perché del provvedimento disciplinare, chiarendo che le ragioni sono relative a uno dopo una discussione con Alex Belli.

Sino all'inizio della puntata non è stato chiaro chi potesse essere il destinatario del provvedimento, dato che la produzione non aveva fornito maggiori indizi, evidentemente per accrescere l'attesa per la puntata. Tra le ipotesi iniziali c'era quella di un provvedimento nei confronti di Lulù Selassié, finita nelle scorse ore al centro di un trend sui social per un video sospetto in cui si avverte l'impressione che la concorrente nasconda un telefono in una borsa.

Il ritorno di Alex Belli nella casa

Intanto nella casa è tornato Alex Belli a scatenare di nuovo gli umori degli altri concorrenti, specialmente Delia Duran e Soleil Sorge. Belli è rientrato nella casa in qualità di ospite a quasi due mesi dalla sua squalifica. Rimasto indiscusso protagonista delle puntate anche dall'esterno della Casa, resterà nell'abitazione per riuscire a rimettere a posto le cose con la compagna, entrata nella casa alcune settimane fa.

Il secondo finalista del Gf Vip

Nel corso della puntata verrà anche annunciato il nome del secondo concorrente che accederà con certezza alla finale del Grande Fratello Vip del 14 marzo prossimo, andando a fare compagnia proprio a Delia Duran, che due settimane fa è stata scelta dal pubblico per giocarsela fino alla fine.

Quella in corso è l'edizione più lunga della storia del Grande Fratello. Partita lo scorso settembre, questa stagione si è rivelata un grande successo di ascolti per Canale 5, forte proprio della soap che ha visto coinvolti Alex Belli e Soleil Sorge. L'edizione si chiuderà a metà marzo, a sei mesi di distanza dall'inizio del programma concotto da Alfonso Signorini.