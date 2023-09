Proposta di matrimonio a Caduta Libera: Luca vince 52mila euro e si inginocchia davanti a Ilenia A Caduta Libera nella puntata del 27 settembre Luca Covino, campione in gara, si è inginocchiato ai piedi della fidanzata Ilenia alla quale ha chiesto di sposarlo. “Sì”, la risposta della donna. Il concorrente ha fatto il grande passo dopo aver vinto 52 mila euro.

A cura di Gaia Martino

Luca Covino si è reso protagonista della puntata di Caduta Libera del 26 settembre vincendo 52 mila euro nel gioco finale, "I dieci passi". Il concorrente dopo aver raggiunto il traguardo e dopo essersi goduto l'applauso del pubblico ha fatto una proposta di matrimonio alla fidanzata, assente alla puntata: "Vorrei dire una cosa alla mia morosa, Ilenia. Purtroppo non c'è oggi, ma vorrei chiederle: Mi vuoi sposare?". "Domani avremo la risposta" ha così continuato Gerry Scotti prima di dare appuntamento alla puntata successiva.

La proposta di matrimonio a Caduta Libera

La puntata del 27 settembre di Caduta Libera si è aperta con la proposta di matrimonio. Gerry Scotti ha dato modo a Luca Covino di inginocchiarsi ai piedi della sua Ilenia. Dopo averlo chiamato in studio in qualità di campione, ha mostrato il momento della vittoria: "Però le sorprese non vengono mai da sole. Abbiamo qui Ilenia". Dopo l'ingresso della donna, Luca si è inginocchiato con l'anello tra le mani: Ilenia, visibilmente emozionata e imbarazzata, ha risposto sì. "Hai portato fortuna al tuo fidanzato, sei venuta con lui tutti i giorni, ma la dimostrazione è che per vincere devi stare a casa" ha scherzato Gerry Scotti prima di dare il via al gioco.

Luca e Ilenia sono fidanzati da 8 anni

Luca Covino, vincitore dei 10 passi di Caduta Libera, ha 36 anni, è un ingegnere e lavora all’Electrolux, multinazionale svedese che produce elettrodomestici e accessori per la casa. Di Santa Sofia, vive a Forlì. Scrive Il Corriere che Ilenia Zecca, la compagna e futura moglie, è salentina, di Ugento, in provincia di Lecce. I due sono fidanzati da otto anni. Davanti alle telecamere di Caduta Libera si sono lasciati andare a teneri baci: "Abbassiamo le luci, questi due stanno pomiciando", ha scherzato il conduttore dopo la proposta di matrimonio in onda su Canale5, prima di riprendere il gioco nel quale Luca si è confermato campione ancora una volta, senza però aggiudicarsi il montepremi di puntata.