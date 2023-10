Ascolti tv domenica 1 ottobre: chi ha vinto tra Cuori 2, Caduta Libera – I migliori e Il Collegio I dati Auditel di domenica 1 ottobre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la serie tv Cuori 2 trasmessa da Rai1, il programma Caduta Libera – I migliori proposto da Canale5 e il docureality Il Collegio trasmesso da Rai2.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di domenica 1 ottobre ha offerto agli spettatori serie tv, documentari, programmi di approfondimento e di intrattenimento. Rai1 ha lasciato spazio alla prima puntata di Cuori 2, fiction con Pilar Fogliati. Canale 5 ha trasmesso una puntata del programma di Gerry Scotti Caduta Libera – I migliori. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida tra Cuori2 e Caduta Libera – I migliori

Rai1 ha trasmesso la prima puntata della seconda stagione di Cuori. La fiction con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari è stata seguita da 3.049.000 spettatori pari al 19.4% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5, invece, ha intrattenuto il pubblico con una nuova puntata di Caduta Libera – I migliori. Il programma condotto da Gerry Scotti si è fermato a 1.690.000 spettatori con l’11.9% di share. Il torneo prevede che uno dei campioni del programma sia posizionato sulla botola e, a sfidarlo, ci siano dieci concorrenti divisi in cinque categorie: due vip, due comici, due chef, due speaker radiofonici e due campioni senza portafoglio.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai2 ha lasciato spazio a una nuova puntata del docureality Il Collegio. Il programma con la voce narrante di Stefano De Martino ha interessato 1.011.000 spettatori con il 5.7% di share. Rai3 ha proposto il documentario Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti, che ha fatto tappa a Lecce, in Salento. Il programma ha registrato 672.000 spettatori con il 3.8% di share. Italia1 ha trasmesso due episodi della serie televisiva FBI: Most Wanted, che sono stati seguiti da 1.141.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rete4, infine, è andata in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Il programma condotto da Paolo Del Debbio ha interessato 906.000 spettatori con il 7.1% di share.