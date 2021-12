Primo Appuntamento torna in tv nel 2022, ecco quando e dove vederlo Torna in tv “Primo Appuntamento”, il dating show condotto da Flavio Montrucchio che accompagnerà i partecipanti alla ricerca della propria anima gemella. Dal 4 gennaio, in prima serata su Real Time.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi tv che più hanno avuto successo in quest'anno c'è anche "Primo appuntamento", il dating show condotto fa Flavio Montrucchio e in onda su Real Time. Dopo l'ultima stagione, che ha visto anche lo spin-off della trasmissione a bordo di una crociera, lo show tornerà anche nel 2022 per aprire l'anno all'insegna dell'amore.

Il ritorno su Real Time

A partire dal 4 gennaio 2022, infatti, alle ore 21:20 su Real Time, ovvero canale 31 del digitale terrestre, partirà la sesta edizione del programma in cui i partecipanti proveranno ad incontrare una persona capace di incuriosirli e con cui iniziare una conoscenza anche fuori le porte del ristorante in cui, di solito, si consumano gli appuntamenti. Qualora dovesse scattare la scintilla, quindi, coloro che sono alla ricerca dell'amore potranno dire di averlo trovato grazie ad un programma tv. Il format ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico che, infatti, ha mostrato di seguire con piacere le varie edizioni dello show, prima condotto da Gabriele Corsi e che, ormai da tre anni, è nelle mani di Flavio Montrucchio, che si è rivelato un ottimo padrone di casa.

Come è nato il format

Sono ormai cinque anni che il programma ha fatto la sua comparsa per la prima volta in Italia, diventando un vero e proprio fiore all'occhiello della molteplice proposta di dating show che, infatti, ha iniziato a proliferare in questi anni. La forza di questo format sta nel fatto di poter mettere i concorrenti a loro agio, nonostante si tratti a tutti gli effetti di un appuntamento al buio, servendosi della professionalità di alcune figure come il personale di sala che è presente all'arrivo dei partecipanti. La trasmissione prende spunto da un programma già noto in Inghilterra, ovvero First Dates, dove dopo il primo incontro i partecipanti possono esprimere le loro opinioni singolarmente, in una sorta di confessionale a cui segue un confronto di coppia, nel quale i due si comunicano le loro rispettive intenzioni.