Presunta bestemmia al Grande Fratello: Paolo Masella rischia la squalifica Paolo Masella avrebbe pronunciato una bestemmia nella casa del Grande Fratello. Il concorrente stava commentando i fatti legati a Heidi Baci quando si è fatto scappare una parola vietata. “Ingiustificabile”, il commento dei telespettatori.

A cura di Gaia Martino

La puntata del Grande Fratello ieri, lunedì 16 ottobre, è stata segnata da diversi colpi di scena. Dopo il confronto con il padre, Heidi Baci ha lasciato la casa di Cinecittà, lasciando sconvolti gli inquilini. Massimiliano Varrese è scoppiato in lacrime, Beatrice Luzzi ha invece commentato sostenendo che l'episodio "li ha portati indietro di 50 anni". Tra le reazioni è spuntata fuori anche quella di Paolo Masella che però sarebbe scivolato su una bestemmia.

La presunta bestemmia di Paolo Masella

Paolo Masella parlava con Alex e Ciro dell'incontro tra Heidi Baci e il padre quando sarebbe scivolato su una bestemmia. "Ma non lo vedi che hai fatto, por*o D*, io come padre me ne renderei conto" le parole del concorrente che non sono passate inosservate. Su X (ex Twitter) ora chiedono la squalifica del giovane.

Non sarebbe questa la prima accusa di bestemmia nella casa del Grande Fratello. Il primo caso è scoppiato lo scorso settembre e vide protagonista Claudio Roma, poi eliminato dal televoto. Anche Anita Olivieri durante una diretta è sembrata scivolare su una bestemmia, Fiordaliso invece su una parola vietata.

Perché Heidi Baci ha abbandonato il GF

Heidi Baci ieri sera ha abbandonato la casa del Grande Fratello in seguito al confronto con il padre. La visita avvenuta in diretta ha scosso la concorrente sentitasi attaccata per essersi avvicinata a Massimiliano Varrese. "Io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone con un uomo più vecchio di me. È stato come un pugnale al cuore" sono state alcune delle parole del lungo discorso di Genti, papà della giovane, che ha convinto la concorrente a lasciare il gioco. L'episodio è stato particolarmente discusso sia tra gli inquilini che tra gli utenti su Twitter. "Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni" sono state le parole di Beatrice Luzzi.