Grande Fratello, Fiordaliso pronuncia una parola vietata e ora potrebbe rischiare la squalifica La cantante protagonista di un video in cui, durante una conversazione con Rosy, pronuncia una battuta che contiene la parola per la quale, anni fa, un altro concorrente era stato espulso. Quale decisione prenderà il Grande Fratello?

A cura di Andrea Parrella

Fiordaliso è tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, ma la cantante rischia di finire vittima della sua spontaneità, dato che un video in circolazione nelle ultime la immortala mentre pronuncia la n-word nel corso di una chiacchierata con Rosa Chin. La frase voleva essere evidentemente una battuta, ma gli spettatori che seguono la diretta del reality hanno notato immediatamente la parola "vietata", cosa che in un'edizione come quella del Grande Fratello di quest'anno, votata al perbenismo e alle buone maniere, potrebbe costarle cara.

Cosa ha detto Fiordaliso

La conversazione con Rosy è legata a una cosa di cui Fiordaliso ha parlato anche nelle scorse puntate, facendo presente che questo periodo di permanenza al Grande Fratello sarebbe stato uno dei primi dopo molto tempo in cui si sarebbe potuta concedere un po' di relax e non doversi occupare di qualcuno. Mentre parlava con la coinquilina, Fiordaliso ha ammesso di aver partecipato al programma tv proprio nella speranza di godersi un po’ di meritato riposo. Al contrario, specifica Fiordaliso, le cose non starebbero andando esattamente così, cosa che lei fa notare con una certa ironia. Ecco la frase incriminata:

Ho detto: vado al Grande Fratello e non faccio niente… e invece anche qua lavoro come un ne*ro+

Il precedente di Fausto Leali

La vicenda rimanda evidentemente a quello che accadde alcune edizioni fa con Fausto Leali, che fu squalificato proprio per aver utilizzato la stessa parola. Una questione su cui Signorini e la produzione dovranno evidentemente riflettere sul da farsi, per evitare precedenti. Se da una parte l'edizione in corso del Grande Fratello partiva dal presupposto di essere molto incline alla correttezza, la cosa potrebbe andare in contrasto con le parole pronunciate da Signorini alla vigilia della scorsa edizione del reality, quando per mettere un argine all'interventismo del Grande Fratello sulle parole fuori luogo, aveva parlato di un criterio decisionale che avrebbe tenuto conto delle cosiddette intenzioni, più che dei contenuti. Come andrà in questa occasione?