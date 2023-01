Preoccupazione per George Ciupilan chiuso in sauna, Daniele: “Il GF mi ha chiesto di controllare” Preoccupazione degli autori del Grande Fratello Vip nei confronti di George Ciupilan, che la scorsa notte è rimasto da solo in sauna a lungo. A svelarlo è Daniele Dal Moro: “Mi hanno chiesto di andare a controllare”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe essere diventata troppo difficile per George Ciupilan, il concorrente in assoluto più silenzioso nella storia del reality show. Amatissimo dal pubblico a casa che ha premiato la sua buona educazione, il giovane influencer sta però diventando sempre più chiuso e taciturno. Sono sempre più rari i momenti in cui si lascia andare, tanto da avere generato non poche domande nei coinquilini. E ieri notte, perfino gli autori del programma hanno finito per preoccuparsi per lui.

Autori preoccupati per George Ciupilan

Ieri notte, George è rimasto da solo in sauna a lungo. Il tempo trascorso lontano dai coinquilini ha spinto gli autori a chiedersi dove fosse finito e perché si fosse isolato. Per questo motivo, Daniele Dal Moro è stato chiamato in confessionale e invitato ad andare a controllare che George stesse bene. Per delicatezza, il concorrente ha raccontato l’episodio come se si trattasse di uno scherzo: “Ha fatto la sauna adesso e mi hanno chiamato dal confessionale. Mi hanno detto di andare a controllare perché avevano paura che ci fosse la salma”. Luca Onestini si è quindi chiesto il motivo della decisione di isolarsi: “È andato da solo in sauna a quest’ora?”, ma non ha ricevuto risposta.

Andrea Maestrelli: “George è in sauna da mezz’ora”

Anche Andrea Maestrelli si era accorto dell’assenza di George e aveva notato il tempo trascorso dal coinquilino da solo in sauna. “Sto aspettando che esca George, se fa altri 10 minuti si squaglia lì dentro, è in sauna da mezz'ora”, ha detto l’ex fidanzato di Nicole Murgia mentre si trovava in giardino insieme ai compagni di gioco nella notte tra il 10 e l’11 gennaio. A tranquillizzarlo erano stati Murgia e Davide Donadei che gli avevano riferito di averlo visto fare dei movimenti per regolare la temperatura della sauna: “Non si è addormentato, si muove”. Perfino Attilio Romita si è accorto dell’eccessiva quantità di vapore uscita dalla sauna.