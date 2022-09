Pio e Amedeo su Canale5 con Emigratis: “Vi sveliamo come siamo arrivati a Mike Tyson e Neymar” Mercoledì 28 settembre, in onda su Canale5, la prima puntata di Emigratis – La resa dei conti. Tra gli ospiti anche Mike Tyson e Neymar. Pio e Amedeo svelano come sono arrivati fino a loro.

A cura di Daniela Seclì

Pio e Amedeo tornano in tv mercoledì 28 settembre. In onda su Canale5, la prima puntata di Emigratis – La resa dei conti. Tra gli ospiti del primo appuntamento con lo show più irriverente del piccolo schermo: Mahmood, Elisabetta Franchi, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera e Mike Tyson. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, il duo comico ha dichiarato:

In tutto quello che facciamo ci sono più chiavi. La prima è la risata di pancia, ma poi ci mettiamo dentro tutto. […] Tutto quello che facciamo ci mette in imbarazzo, ma è questo che fa ridere. Il brivido che proviamo ci piace e ci carica, ci vogliamo spingere oltre la soglia della vergogna. […] Il messaggio è prendere la vita con leggerezza perché, a volte, chi non ha problemi se li fa.

Come sono arrivati a personaggi del calibro di Mike Tyson e Neymar

Pio e Amedeo, nella trasmissione Emigratis, riescono sempre a stupire per i nomi altisonanti che riescono a coinvolgere nel progetto. Ma come fanno a convincerli? Nell'intervista hanno spiegato come sono arrivati a Mike Tyson e al calciatore Neymar:

Nel racconto partiamo dal tema dell’eco sostenibilità, e cioè dal fatto che le bollette sono aumentate e noi pensiamo che sia colpa di Greta Thunberg. Così andiamo all’Expo di Dubai e lì capiamo che il "Green" è un business e cerchiamo di arricchirci. La boxe è un’occasione per cambiare il mondo, pensa a Rocky e alla "guerra fredda", e allora ci ritroviamo da Mike Tyson. Nella realtà ci siamo fatti aiutare dalla sua agente italiana, Cristina Catullè, dalla Canalis e dal lottatore Marvin Vettori. Tyson ha visto le cose che facciamo e ha accettato, perché poi decide sempre il personaggio. Così come siamo arrivati a Neymar. Il nostro scopo è sempre scroccare, siamo il primo programma in cui gli ospiti non vengono pagati ma, alla fine, pagano loro.

I 50 euro a TeleFoggia poi la conquista di Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi

Pio e Amedeo non hanno nascosto che le loro famiglie, inizialmente, avrebbero voluto un'altra carriera per loro: "Ci dicevano: “Dove andate? Perché non fate il concorso alle poste o ai vigili?”. Adesso si sono tutti rassegnati, e noi abbiamo lo stesso spirito di quando a TeleFoggia guadagnavamo 50 euro a puntata". Hanno conquistato anche Maria De Filippi, che ha dato loro spazio ad Amici e Pier Silvio Berlusconi, che li ha voluti nella scuderia Mediaset: