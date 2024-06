Pio e Amedeo nei palinsesti Rai: “Proposto uno show in onda in prima serata il giovedì su Rai3”

video suggerito

Pio e Amedeo sarebbero ormai prossimi a firmare un contratto con la Rai. Come anticipato da Dagospia, da qualche tempo sarebbero in corso una serie di manovre di avvicinamento tra il duo comico e il servizio pubblico. Domani aggiunge un altro tassello che fa riferimento alla possibilità che per i due sia già stato addirittura previsto uno spazio: uno show in prima serata che dovrebbe andare in onda il giovedì su Rai3.

Lo show di Pio e Amedeo nelle bozze dei nuovi palinsesti

Con la progressiva perdita di alcuni dei titoli storici della rete – avvenuta quando diversi volti noti della televisione hanno scelto di prestare altrove il proprio servizio – a viale Mazzini si starebbe pensando a un corso tutto nuovo per Rai3. Secondo Domani, tra le prime bozze circolate in vista della stesura dei prossimi palinsesti autunnali esisterebbe anche il progetto che porterebbe per la prima volta Pio e Amedeo in onda sulla terza rete Rai con uno show in prima serata che dovrebbe occupare lo slot del giovedì. Più di un dirigente, tuttavia, avrebbe espresso qualche perplessità circa l’opportunità di affidare al dissacrante duo comico uno spazio tanto importante considerate le polemiche che hanno talvolta investito i loro progetti e, soprattutto, lo stile di comunicazione esibito in tv e in teatro. L’ultima volta che Pio e Amedeo avevano ottenuto un ruolo fisso in Rai risale al 2011 con Base Luna in onda su Rai2. Nel 2019, invece, erano stati ospiti di Claudio Baglioni sul palco del Festival di Sanremo.

Giorgia Meloni a teatro per lo spettacolo di Pio e Amedeo

Non è un mistero che Pio e Amedeo godano della stima della premier Giorgia Meloni che, nel 2023, aveva partecipato allo spettacolo Felicissimo Show insieme all’allora compagno Andrea Giambruno. In quell’occasione, il duo aveva rivolto alla presidente del Consiglio un appello che potrebbe rivelarsi profetico se le indiscrezioni fossero confermate: “Metti pure noi in Rai”.