“Pio e Amedeo vicini alla Rai”, l’ipotesi di uno show per i due comici pugliesi Pio e Amedeo potrebbero iniziare delle trattative per avvicinarsi alla Rai, stando a quanto riportato da Dagospia. I comici pugliesi, sovrani della comicità Mediaset, starebbero valutando un passaggio anche a Viale Mazzini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'arrivo dell'estate e il lavoro sui nuovi palinsesti televisivi rappresenta, senza dubbio, un momento favorevole per chi, tra gli artisti, cerca opportunità e anche nuovi spazi. Sarebbe il caso di Pio e Amedeo che, a quanto pare, dopo essere stati protagonisti indiscussi della comicità Mediaset, potrebbero avvicinarsi in Rai.

Le ipotesi sul futuro di Pio e Amedeo

A riportarlo è Dagospia, secondo cui, sebbene non siano informazioni che abbiano una loro ufficialità, sembrerebbe che il duo di comici pugliesi, affidatosi alla società Friends&Partners, starebbe vagliando l'opportunità di avvicinarsi alla Rai, puntando magari ad uno spettacolo che, quindi, li traghetti anche su un'altra fascia di pubblico. Dopo gli show in Mediaset e gli spettacoli teatrali che hanno fatto il pieno di presenze, Pio e Amedeo, potrebbero voler puntare altrove, ma è ancora tutto in fase di valutazione, quindi è ancora presto per poter dare una conferma a riguardo.

Il successo di Pio e Amedeo

In un periodo in cui i passaggi da un'emittente all'altra sono piuttosto frequenti, l'idea che anche un duo comico che è sempre stato ospitato nei programmi di Canale 5 e che di Mediaset ha fatto la sua casa televisiva, non è poi così lontana dalla realtà. I due comici, d'altra parte, sono portatori di una comicità che si potrebbe considerare in linea con gli argomenti identitari della maggioranza di Governo. Il loro show più famoso, d'altro canto, porta il nome di Emigratis, in cui i due si divertono a prendere in giro gli stereotipi italiani, attraverso un format che sulle reti del Biscione, ha avuto un successo clamoroso tra il 2016 e il 2018. I comici pugliesi varcavano i confini dell'Italia con il solo scopo di viaggiare senza spendere soldi, facendosi ospitare, senza un congruo preavviso, da personaggi celebri del mondo dello sport e dello spettacolo, legati all'Italia ma, appunto, emigrati all'estero.