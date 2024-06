video suggerito

Pio e Amedeo smentiscono le trattative con la Rai: “Il rapporto con Mediaset è dei migliori” Arriva la smentita di Pio e Amedeo alle notizie delle ultime ore che li vorrebbero in trattative con la Rai, per uno show in prima serata. Il duo comico pugliese, però, ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con Mediaset. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ilaria Costabile

La stagione estiva porta con sé trattative e ventate di novità, anche nel panorama televisivo, ed è quindi il momento in cui emergono con una maggiore frequenza notizie circa i cambiamenti nei palinsesti che sono prossimi alle presentazioni. In questi giorni è circolata la notizia che Pio e Amedeo fossero in trattative con la Rai per avere uno spazio in una delle reti della tv di Stato. Il duo comico pugliese, però, ha smentito queste indiscrezioni, sottolineando come il rapporto con Mediaset sia ben saldo.

La smentita di Pio e Amedeo

Stando ad una nota diffusa dal team che segue gli artisti, il duo di Pio D'Antini e Amedeo Grieco, non avrebbe alcuna intenzione di fare un passaggio alla tv pubblica da qui ai prossimi mesi, sottolineando invece quanto "il rapporto dei due artisti con Mediaset e l’Editore è dei migliori e volto alla continuità". Insomma, nessun cambiamento in vista per la coppia di comici, che quindi tiene ben stretto il legame con l'azienda di Pier Silvio Berlusconi e, al momento, la Rai la guarda solo da lontano.

Le indiscrezioni sulle trattative in Rai

Nelle ultime ore, infatti, prima Dagospia ha parlato di un avvicinamento dei due alla Rai, con la quale secondo la testata sarebbero anche iniziate delle trattative. È stato poi il quotidiano Domani ad aggiungere dei dettagli in merito al possibile colloquio avvenuto con l'azienda. Si è parlato, infatti, di una possibile collocazione di Pio e Amedeo in una prima serata su Rai3, con uno show tutto loro, in vista di una rete da dover rimpinguare. D'altro canto, le voci sono state supportate anche dal fatto che i due godano della stima della premier Giorgia Meloni. Sui social gira anche un video in cui la Presidente del Consiglio è seduta in platea durante lo spettacolo, Felicissimo Show, durante il quale i due le si sono avvicinati scherzando sulla possibilità di un posto in Rai. Il tutto, però, vista la smentita si concretizzerà solo nell'ambito di uno sketch teatrale.