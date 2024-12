Pietro gioca ad Affari Tuoi nella puntata dell’8 dicembre: “Chi si accontenta, gode” e cade nel tranello del Dottore

video suggerito

Ad Affari tuoi di domenica 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, gioca Pietro da San Giovanni Rotondo, che ha un negozio di ottica ed è appassionato di moto, come sua moglie, che è al suo fianco. Pacco numero 12, la partita alle 20:45 ha inizio. Trentino Alto Adige con il numero 1, vanno via 30mila euro. Dopo i primissimi tiri, i pacchi rossi diminuiscono rispetto ai blu e il sogno dei 300mila euro si polverizza quasi subito davanti agli occhi impietriti di Pietro.

Tra un Sesso e samba e un Rossetto e cioccolato di Sal Da Vinci, arriva la telefonata del Dottore, che propone solo il cambio senza offerta. Sono appena le ore 21.00. Il numero 12 gli è stato affidato dal destino, quindi Pietro rifiuta e va avanti. Tre tiri per tentare di corrompere ancora la fortuna. Festa totale di Paola e Chiara per i 75 euro, 1 euro e 5 euro nei tre pacchi blu che abbandonano il gioco.

Arriva un'offerta del Dottore: 25mila euro. La decisione è rifiutare e andare avanti. C'è un solo tiro da fare. Escono i 10mila euro che tolgono poco ossigeno alla colonna dei rossi. Un'altra offerta: 30mila euro. Superiori a questa somma, ci sono solo 50mila e 200mila, ancora con un solo tiro da fare. Il rifiuto è immediato, Pietro va avanti e sfida la fortuna. Brucia così i 200mila euro, il Dottore richiama, i tiri salgono a tre e l'offerta crolla a 10mila euro. Il rifiuto continua.

La data del matrimonio, numero 11, scopre la somma di 15mila. Restano 50 e 20mila euro con un solo pacco blu da 20 euro. Chiama il Dottore, ultimo tiro e non ci sono offerte, solo il cambio come possibilità di cambiare la propria sorte, ancora ignota in termini di vantaggio o svantaggio. Pietro è inamovibile e rifiuta, andando incontro al suo ultimo tiro. La Calabria, il numero 2: vanno via i 20 euro, la partita si colora solo di rosso, è il momento di esclamare ‘Soldi sicuri!".

Il Dottore vuole premiare Pietro per il suo coraggio e gli offre 35mila euro. "Chi si accontenta, gode. Accettiamo l'offerta", sentenzia il concorrente, spinto anche da sua moglie verso la certezza di una somma che è comunque più della metà della somma più alta rimasta. È il momento di capire cosa aveva nel pacco numero 12 e la scoperta era prevedibile: i 50mila euro erano lì e il Dottore sapeva bene come indurlo in tentazione con una cifra che potesse avvicinarsi. Bene così, i coniugi si dicono contenti e Stefano De Martino saluta il pubblico senza particolare entusiasmo, consapevole di aver comunque accontentato un'altra coppia con una cifra utile per i loro numerosi viaggi in moto.