Perla Vatiero vicina ad Alessio al GF, Mirko Brunetti: "Ci siamo detti 'ti amo', mi fido di lei" Nella casa del GF Perla Vatiero si è avvicinata ad Alessio Falsone sostenendo di non essere 'fidanzata' nonostante il ritorno di fiamma con Mirko Brunetti. Quest'ultimo in puntata, dallo studio, ha commentato: "Ci siamo detti 'ti amo', mi fido di lei e la aspetto".

Nella casa del Grande Fratello si è instaurata un'amicizia particolare tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. La concorrente, nonostante abbia fatto pace con Mirko Brunetti, ha confessato in casa di non sentirsi ‘fidanzata': "Ho dato una seconda possibilità a Mirko, ma devo capire". Nella puntata del 26 febbraio, Alfonso Signorini ha affrontato la questione chiedendo un commento all'ex di Temptation Island e a Mirko Brunetti, presente in studio.

Le parole di Perla Vatiero sul rapporto con Alessio Falsone

Perla Vatiero, chiamata a rispondere sul rapporto con Alessio Falsone, ha spiegato in puntata: "Non ho superato il limite, non ho avuto nessun contatto fisico con Alessio. Con lui c'è una complicità che sfocia in amicizia, ci capiamo e stiamo bene insieme. Il fatto che io scherzi con lui, significa che ci sto bene". Sulla situazione sentimentale con Mirko Brunetti, ha aggiunto: "Non mi ritengo fidanzata, ma io e Mirko abbiamo dato una seconda possibilità alla nostra relazione. La affronteremo fuori. Il fidanzamento arriva vivendoci. Il sentimento che provo nei confronti di Mirko l'ho detto, ma abbiamo tante cose da affrontare". Alessio Falsone ha preso parola sostenendo di non avere alcuna intenzione di mancare di rispetto all'ex concorrente, Mirko Brunetti.

Il commento di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti, dallo studio, si è poi rivolto a Perla Vatiero: "Io rimango a quello che ci siamo detti in quei giorni vissuti insieme. Grazie a quei giorni rimango felice della scelta fatta. Alcune frasi o cose possono sembrare ambigue, ma mi fido di lei, ci siamo detti ti amo e io la sto aspettando. Spero che Perla continui a ragionare con la sua testa". "Correrei anche adesso da Mirko" ha continuato la Vatiero, sostenendo di non provare interesse in questo momento verso altri ragazzi: "Ho le idee chiare su ciò che provo per te, sul nostro amore. Non posso avere idee chiare su ciò che saremo, se riusciremo ad andare oltre a quanto successo" ha concluso. "Io ti ha aspetto" ha poi aggiunto Mirko Brunetti.