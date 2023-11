Perla Vatiero: “Greta non si è fatta scrupoli a Temptation Island, dovrebbe sapere come funziona” Perla Vatiero commenta il fastidio manifestato da Greta Rossetti, compagna del suo ex Mirko Brunetti. “Non si è fatta scrupoli a Temptation Island, dovrebbe sapere come funziona”, ha dichiarato la concorrente del Grande Fratello.

Nella Casa del Grande Fratello sta scricchiolando la storia tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Dopo avere visto il compagno avvicinarsi alla ex fidanzata Perla Vatiero e alla coinquilina Angelica Baraldi, Greta ha messo un like strategico al commento pubblicato da un utente sui social che scriveva: “Mirko fa il piacione con tutte”. Un like che ha palesato il fastidio di Greta nei confronti di Mirko e, soprattutto, la sua gelosia. A trovarsi in disaccordo è stata Perla che, dopo la puntata, ha commentato pungente la dichiarazione della ex rivale facendo riferimento a quanto accaduto qualche mese fa quando i tre parteciparono a Temptation Island. All’epoca, i ruoli erano inversi: era Perla a essere fidanzata ufficialmente con Brunetti con Rossetti nel ruolo di “tentatrice”.

Terminata l’ultima puntata, Angelica Baraldi si è lamentata con Massimiliano Varrese che, in una clip, aveva evidenziato il presunto interesse romantico della donna nei confronti di Mirko. A quel punto, Vatiero ha puntualizzato che la ex rivale, essendosi trovata a suo agio nel ruolo opposto, dovrebbe comprendere anche il meccanismo che oggi regola il rapporto tra Mirko e Angelica: “Ha anche vissuto determinati contesti e dovrebbe sapere come funziona. Non diciamo cose non precise. Vanno compresi i contesti e lei dovrebbe capirli perché li ha vissuti in altri programmi. Parlo anche di contesti più estremi dove ci sono proprio queste dinamiche. Quindi dire che può fraintendere o non capire il contesto non è giusto”. Quindi, infastidita, ha aggiunto: “Scrupoli di che? Parliamo di una persona che…non voglio andare oltre. Non si è fatta scrupoli quando era dal lato opposto. Anche se ha vissuto in quel contesto dove era anche giusto non farsi scrupoli”.

Per il momento, Greta ha evitato di commentare quanto sta accadendo nella Casa del Grande Fratello. La donna ha preferito non prendere posizione nemmeno quando il fidanzato ha cominciato a manifestare i primi dubbi a proposito della loro storia d’amore. Dopo l’ultima puntata del GF andata in onda, si è limitata a scrivere su Instagram che “il silenzio vale più di mille parole”. Probabilmente, come già accaduto fino a oggi, Rossetti sta aspettando la sua occasione per entrare nella Casa del Grande Fratello, incontrare Mirko faccia a faccia e, solo a quel punto, provare a fare chiarezza. Per il momento, ha preferito non aggiungere nulla a quanto sta già andando in onda in tv.