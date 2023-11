Mirko perde la scommessa e fa un massaggio “hot” ad Angelica: la casa si scatena Tutto è partito da una scommessa persa da Mirko che lo costringe ad avvicinarsi fisicamente alla ragazza: la penitenza è chiara, un massaggio a schiena nuda. E la casa si infiamma.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello si accendono e si riscaldano gli animi, quelli di Mirko e Angelica. La dinamica che si sta creando tra loro è al centro dell'attenzione ormai da giorni e i loro compagni e coinquilini non perdono neanche un'occasione per scherzare su di loro. Tutto è partito da una scommessa persa da Mirko che lo costringe ad avvicinarsi fisicamente alla bella ragazza. Angelica vince la sfida a carte ed è Ciro Petrone che decide la penitenza di Mirko: deve fare un massaggio alla ragazza. Tolti gli imbarazzi iniziali, Angelica decide di farsi fare questo massaggio che, a quanto pare, alla fine è anche piaciuto.

Il massaggio "proibito"

Angelica si gode il massaggio di Mirko.

Ovviamente il momento è stato condiviso con tutti e tutti hanno scherzato su quello che è successo. Prendiamo Giuseppe e Massimiliano, per esempio, che hanno scherzato sulla camomilla preparata da Angelica per Mirko e hanno quindi commentato: "Prima faceva le tisane a tutti, ora solo a Mirko". Uno sfottò condiviso da tutti gli altri concorrenti che hanno assistito al massaggio. Mirko si dota di crema e asciugamani e inizia a massaggiare Angelica a schiena nuda. La temperatura di alza, la ragazza arrossisce e i ragazzi la sfottono. Rosy, per esempio, suggerisce di massaggiare a quattro mani. Tutti si divertono, ma intanto tra Mirko e Angelica si fa sul serio: nel gioco, c'è una percentuale di ‘verità'.

Le altre dinamiche nella casa del Grande Fratello

Ricordiamo che all'interno della casa del Grande Fratello ci sono anche altre relazioni e altre dinamiche che non sono del tutto risolte. Pensiamo a Giuseppe che ha chiuso definitivamente con Beatrice e adesso si sente molto più libero. Paolo e Letizia, invece, si stanno avvicinando e si pongono il dubbio sul loro futuro sentimentale. Garibaldi, dal canto suo, ritiene di aver fatto bene a lasciare Beatrice perché ora si sta godendo l'esperienza senza troppi pensieri. Paolo gli ha consigliato però di prendere una decisione chiara e di non tornare più indietro. I prossimi eventi saranno certamente scandagliati nella puntata in onda questa sera.