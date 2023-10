Perché UnoMattina e altri programmi Rai vanno in onda in versione speciale I telespettatori di UnoMattina avranno notato un Massimiliano Ossini in esterna, in onda da Bari, dove si svolge il Prix Italia dal 2 al 6. Non sarà il solo programma Rai ad essere trasmesso da Piazza del Ferrarese.

A cura di Andrea Parrella

I telespettatori delle reti Rai che al risveglio hanno acceso la Tv si sono trovati davanti a una novità, con Massimiliano Ossini alla guida di un UnoMattina in versione speciale da esterna, non quella classica da studio. Quello di Ossini non sarà il solo programma in questa versione, diverse le trasmissioni che oggi andranno in onda dal palco di Bari. Mentre Daniela Ferolla trasmette da studio, Ossini è appunto in esterna, dal palco di Bari.

I programmi in onda da Piazza del Ferrarese a Bari

La ragione di questa speciale messa in onda fa riferimento alla settimana della settantacinquesima edizione del Prix Italia, prevista dal 2 al 6 ottobre. Si tratta del concorso internazionale italiano, organizzato dalla RAI sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, che premia i migliori programmi radio, TV e web per qualità, innovazione e creatività realizzati a livello globale.

Non solo il contenitore mattutino di Rai1 condotto da Ossini, saranno anche altri i programmi in onda dallo stesso palco. Il Tgr con striscia nazionale su Rai 3, Paparazzi, lo speciale Prix su rai1, Caterpillar, alcuni dei programmi trasmessi nella stessa location di Piazza del Ferrarese.

Come si svolge il Prix Italia

Dal 3 ottobre si entrerà nel vivo del Festival che in questa edizione ha visto 266 prodotti in Concorso con la partecipazione di più di 80 broadcaster provenienti da oltre 50 Paesi in sfida per aggiudicarsi i premi del 75° Prix Italia nelle sezioni Radio-Podcast, Tv e Digital. La giuria è composta da più di ottanta esperti e addetti ai lavori selezionati dai broadcaster della comunità internazionale del Prix Italia che hanno visionato i prodotti in concorso per tutta l’estate. La rassegna dei prodotti finalisti sarà presentata nel corso del festival con un Cartellone apposito. In quest’occasione i giurati sceglieranno i vincitori dopo un confronto aperto a tutti, con i produttori, i registi, i protagonisti dei prodotti candidati. Tra le novità di questa edizione, la selezione di una shortlist ristretta di tre finalisti per ciascuna delle nove categorie delle sezioni Radio-Podcast, Tv e Digital. La Cerimonia di premiazione di venerdì 6 ottobre sarà aperta al pubblico e condotta dal palco di Piazza del Ferrarese da Carolina Di Domenico e Filippo Solibello in diretta su RaiPlay.