video suggerito

Perché Le Volta Pagina hanno lasciato Reazione a Catena, la spiegazione di Pino Insegno Dopo oltre 30 puntate e un montepremi complessivo che supera i 300mila euro, Le Volta Pagina si sono ritirare da Reazione a Catena. A spiegare le motivazioni che hanno portato Anna Laura, Antonella e Rosa a lasciare il gioco è stato Pino Insegno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le Volta Pagina hanno lasciato Reazione a Catena. Dopo oltre 30 puntate, il trio composto da Anna Laura, Antonella e Rosa di Reggio Emilia, che ha scelto di chiamarsi così in onore della passione per la lettura, ha abbandonato il game show di Rai1. Le tre donne avevano accumulato un montepremi di oltre 300mila euro, la cifra più alta vinta durante questa edizione del programma. A spiegare il motivo del loro ritiro è stato Pino Insegno.

Pino Insegno spiega perché le Volta Pagina non sono più a Reazione a Catena

Durante la puntata del 7 ottobre di Reazione a Catena, è stato Pino Insegno a sottolineare l'assenza delle concorrenti. "Fra poco noterete che Le Volta Pagina non saranno in studio", ha detto il conduttore al pubblico. Le tre donne hanno deciso di ritirarsi dal programma per motivazioni personali e familiari. La spiegazione: "Perché dovevano tornare a lavorare prima o poi. Era più di un mese che stavano insieme a noi e per motivi familiari e professionali sono tornate al lavoro. Ora sono con voi dall'altra parte della telecamera e giocheranno da casa". Il trio composto da Anna Laura, Antonella e Rosa ha scelto quindi di lasciare il programma da dopo 30 vittorie di puntata e oltre 300mila euro vinti, soglia che avevano superato proprio qualche giorno prima. Dopo la squadra de le Stanghette, sono le seconde a lasciare volontariamente il programma.

Il percorso de Le Volta Pagina a Reazione a Catena

Il trio composto da Anna Laura, Antonella e Rosa ha scritto una pagina del programma condotto da Pino Insegno. Le tre donne infatti sono arrivate a guadagnare un montepremi complessivo che supera i 300mila euro, record di questa edizione. Arrivate la prima volta nello show a fine agosto, da allora sono campionesse imbattute, macinando un successo dopo l'altro. Nella puntata del 24 settembre, ad esempio, nel gioco finale de L'Intesa Vincente avevano vinto 126mila euro. Sui social però non sono mancate le polemiche, tra chi le stimava per la loro bravura e chi invece accusava il programma di aver messo delle ‘catene' da indovinare troppo semplici, a cui tutti avrebbero saputo rispondere.